健保投保天花板拉高 7/1上路

健保投保級距新增到第十組級距，衛福部13日公告修正「全民健康保險投保金額分級表」，將投保上限調高至21.95萬元，將自7月1日開始實施。社會保險司長商東福表示，實施後每年預估可挹注健保17.2億元。

衛福部表示，考量基本工資（同時也是健保投保下限）過去12年調漲11次、調幅高達46％，健保分級卻沒有調整，為強化社會保險量能負擔精神，修正全民健康保險投保金額分級表。

現行投保金額上限為18.2萬元，商東福說，為提升負擔公平，也達成為健保開源之效果，調升投保金額分級表上限增加5級（47-51級），調幅4％至21％，調整後最高一級為21.95萬元。

商東福指出，雖然包含眷屬共有13萬人會受影響，每人每月預估增加116至1,939元的保費支出，但多數民眾僅增加116至581元。草案預告期間並沒有收到任何人或團體的意見或反對，新制將在7月1日上路。

惟健保部分負擔調整原訂15日上路，因為遇上疫情高峰，衛福部長陳時中表示，確定延後上路。部分負擔調整方案分成門診藥品、檢驗及檢查及急診部分負擔，預估可以增加健保近百億收入。健保署長李伯璋也說，若需醫院大幅度修正資訊系統的部分，將不訂全面實施時程，延期至疫情趨緩後再請院所配合辦理。

另，疫情進入社區傳播階段，為減少醫院負擔，專注維持醫療量能，健保署將發出約200億元的預撥款，減少醫院資金壓力（如病房改建、醫事人員加班費等），讓醫院加速取得暫付的醫療費用。

李伯璋說，將以2022年4月健保申報費用當基礎，一次挹注5月及6月共二個月的暫付費用；預計下周起，依各醫院申報4月費用速度，逐一提供現金預撥。