史上最慘 壽險Q1身家少逾2.1兆

獲利雖創歷年次高，不敵金融資產未實現巨額虧損，淨值較去年底大減

2022年升息威力超強。據壽險業公布最新財報顯示，首季壽險業稅後獲利雖達1,091億元，創歷年次高，但同時間，淨值項下金融資產出現1,603億元的未實現損失，由於淨值下跌，壽險首季綜合損益是負5,328億元，比2020年3月全球爆發新冠疫情時更慘，當時綜合損益是負4,818億元，等於今年首季壽險淨值減少程度，高於二年前。

由於升息預期造成債券殖利率大幅反彈逾1個百分點，壽險業3月底攤銷後成本（AC）項下債券，普遍都呈現未實現評價損失，合計是負6,499億元，加上淨值項下，等於壽險業3月底手中的金融資產價值，比去年12月底少掉2兆1,278億元，幅度之大，創史上首見。

壽險業者表示，這種跌價情況，4月到5月更嚴重，3月時美股及台股跌幅仍不深，股票部位大多還有未實現獲利，近一個多月來，連股票都已「沉入水面下」，5月此刻，壽險業手中股票及債券都極少可實現獲利，若出售多是「認損」。

這種情況在2018年時也曾出現過，當時也是市場預期美國將升息、收回市場資金，甚至有立委詢問金管會，壽險業是否會出現「升息風暴」，當時壽險業手中股債價值一季少逾3千億元，就已震撼市場。

但今年第一季，升息預期加疫情，再加通膨可能造成的景氣衰退等，全部一起來，債券殖利率短期內反彈幅度應算史上罕見，壽險業34兆元的資產，身價一季內少逾2.1兆元，亦是史上首見。

不過，壽險業者表示，升息對壽險業絕對是好事，低利率環境被迫在股海債市殺進殺出，承受極大投資風險，並不是常態，升息有助壽險業建置高利率的經常性收益部位，中長期有助獲利，且由於金管會已確定2026年要接軌IFRS17，相關指標今年底都會出爐、試算，目前大家只看見金融資產價值少逾2.1兆元，卻沒有看見負債減少速度更快。

到3月底淨值項下仍有金融資產未實現利益者，以富邦人壽的384億元為最高，其次是中華郵政壽險部有66億元，第三則是遠雄人壽的36億元，其他很多大型壽險公司3月底淨值下多是未實現損失。

股債撿便宜 壽險現金八季新低

債券殖利率大幅反彈，首季股市回檔，壽險業加緊進場布局，據壽險業最新財報顯示，3月底現金及類現金部位有1.56兆元，創2020年3月之後，即八季的新低，單季減少逾1,856億元，壽險業用於加碼股票，大部分則是增加債券部位，如國泰人壽首季現金部位少逾1,700億，光是攤銷後成本（AC）項下債券，增加近千億元。

不過，亦有壽險公司呈現觀望，甚至自市場抽回資金，等待更佳的進場時機，如富邦人壽的現金部位即是比去年底增加805億元，其股票部位首季則是大幅減少逾千億元，但AC項下則增294億元左右。

債券市場殖利率大幅反彈，壽險業都表示會伺機加碼，增加經常性收益，同時擔心升息下債券評價減損，因此大部分公司都會將新買的債券放在AC項下，即以成本列帳，市價波動不影響淨值，債券若持有到期，即本金、利息都可確保。

首季除國壽外，如中國人壽AC部位亦大量增加逾1,120億元，另外如新光人壽增加527億元、南山人壽增近417億元、全球人壽增434億元、三商美邦人壽增351億元，遠雄人壽、台銀人壽、元大人壽等都增逾100～200億元。

壽險業首季對加碼股票呈現兩極化，國壽是增加其他綜合損益（OCI）項下的股票，這類股票主要以收取現金股利、中長期投資為主，不太會短期進出，由於不是「覆蓋法」，未來若出售這類股票的資本利得，將不進損益表，只能放在淨值下的未分配盈餘，反而是現金股利收入可進損益表，國壽明顯在布建這類股票。

其餘如台灣人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽等首季都有加碼股票，其它公司則多沒有太大幅度變動。