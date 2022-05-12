錠嵂保經槓上富邦產險 問題解法浮現

防疫保單之亂延燒到保險經代通路與產險公司間也「緊張」起來，錠嵂保經發聲明直指富邦產險要求業務人員簽署切結書後，才進行保戶的防疫險續保，是將責任轉嫁，因此錠嵂拒簽並要求富邦產完成續保，對此爭議，金管會採取「冷處理」，希望兩家公司好好協商，找出最佳的解決方式。

據了解，富邦產險提早在3月及4月初發出續保通知，但當時台灣疫情仍不如現在嚴重，且仍是清零政策，後來防疫政策改為「共存」，承保風險改變，富邦產再度發出通知，強調在4月18日之前繳付現金保費者，才算完成續保，之後到期的保單不再續保，但對信用卡已授權刷卡及帳戶扣款繳保費的部分，又有5月底前到期者可續保的矛盾文字，且因富邦的業務員及各保經代通路都已通知保戶，5月底前到期的保單只要自動扣款或信用卡已授權刷卡者，都可以完成續保。

因為有此行政文字疏失，在金管會要求各金融業者「公平待客」下，富邦產險決定含淚「硬吞」，但要求業務員立切結書，證明自己有跟保戶說明5月到期保單可續保的時間、地點及說明方式，亦即要業務員「誠信」，不要又倒進來一堆保單。

錠嵂即是對此切結書表達不滿，認為富邦產將責任轉嫁保經公司及業務員，並強調自己只是代保戶洽簽契約，並不是契約當事人，切結書是要求通路及業務人員「造假」，因此拒簽，但要求富邦產完成續保。

金管會對此案不願再公開回應，只表示富邦產與錠嵂雙方應去好好協商。但金管會先前對於產險承保風險改變，防疫險決定不續保的動作，早已說是「合法」，只是停售程序上不要有瑕疵，既然富邦產的業務通路有對外承諾保戶，基於誠信，富邦產就冒損失擴大的風險，咬牙承保，但若業務員沒有承諾的部分，富邦產有權不再承保。

也就是說錠嵂若4月時沒有將富邦產相關通知轉告保戶，也沒有跟保戶說5月底前信用卡已授權刷卡或帳戶自動扣繳保費者，會完成續保等相關承諾，不願出具切結書自證，富邦產的確有權拒絕來自錠嵂的保單續保。

錠嵂保經拒絕簽署富邦產防疫保單的切結書，此為富邦產切結書。圖／錠嵂提供

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