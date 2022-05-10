壽險業開放納入數位證明 產險業沒共識

民眾為申請防疫險理賠，蜂擁前往醫療院所開具診斷證明書，令瀕臨崩潰的醫療能量雪上加霜；為減輕行政作業，壽險公會昨同意，得以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」，作為COVID-19診斷證明書的替代文件；產險公會邀請各產險公司總經理等「馬拉松式」開會，但似乎未達共識，僅能「建議」產險公司，除固有的書面診斷證明外，也應納入數位的健康證明，簡言之，各產險公司對理賠條款，最後恐怕各自解讀、各自表述。

壽險公會表示，納入數位新冠病毒健康證明是經協調各會員公司後，才決定開放納入，不過，壽險公司仍得保留事後查核之權利。

相對於壽險公司意見一致，產險業顯得意見分歧；產險公會昨召開臨時理事會議並發布聲明表示，「建議」所屬會員的產險公司，受理防疫保單理賠申請時，除固有的書面診斷證明外，也「請」考量受理足資證明效力的數位證明文件，文字表達都保留彈性。

旺旺友聯產險率先表態，數位健康證明可替代診斷證明書；不過，其他防疫保單承保量大的產險公司多表示，數位健康證明是否納入理賠文件，現在內部還在研擬中。

據了解，產險業面對全體幾百萬張防疫保單，從清零到染疫率15％、20％，有難以預估的理賠風險，原想堅定立場，依照保單條款進行作業，不再從寬認定，即法定傳染病要有醫療院所開立的確診診斷證明書才能啟動理賠。

昨天開始出現轉折是因為金管會主委黃天牧一句話，「財務赤字（fiscal deficit）可以改善，信任赤字（trust deficit）則難以彌補」；讓部分堅定立場的產險公司不得不鬆綁政策，而產險公會也發出聲明表示，建議理賠要納入數位新冠病毒的健康證明。

據金管會統計，今年到5月9日，防疫險保單承保件數約241萬件、保費收入18.52億元，理賠件數2萬7943件，理賠金額已突破10億元，為10.82億元。此外，疫苗險理賠件數也達到2713件，理賠金額將近億元，約9560萬元。

對於近期外界對居家照護比照住院理賠有疑義。金管會保險局長施瓊華表示，金管會保險局4月中放寬居家照護可比照住院理賠住院日額，前提是居家照護期間有醫療行為過程或有用藥情形才會理賠，依此原則處理。

（中國時報 洪凱音 、 吳靜君）

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