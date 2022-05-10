防疫險理賠 今年已破10億元

防疫險保單理賠金額已破10億元。金管會10日公布，統計到9日為止，防疫險保單今年新承保240.95萬件，保費收入18.52億元，但已理賠近2.8萬件，相當於2021年全年理賠件數的86％以上，理賠金額已近10.82億元，是去年全年理賠金額的47％，以保費收入來看，損失率已達58％。



保險局局長施瓊華也首度揭露，國內共12家產險公司推出防疫保單，其中有二家承保有效契約各超過100萬件，有三家公司有效契約在50～100萬件間，兩家30～50萬件間，30萬件以下則有五家產險公司，各家可能的理賠金額仍在估算中，但已請各公司董事會預作準備。



比較能確定的是承保量最大的是富邦產險，有效契約可能在200～300萬件之間，國泰產險則100～200萬件左右；新安東京海上、和泰產險及兆豐產險則是50～100萬件；中信產及泰安產在30～50萬件之間，其餘如明台產、南山產、新光產、台灣產是件數較少公司。



施瓊華表示，各家產險公司的保單內容、是否安排再保、核保政策等都不盡相同，因此不能直接以確診率去推估各家理賠金額，有些公司損失金額可能不如預期大，但即便理賠超出預期，也已請各公司提定因應方案，呈報董事會。



依保險局統計，2021年防疫險保單共有3.23萬件理賠，總理賠金額近23億元，去年主要還是以台灣產險的防疫神單為主，即隔離或確診最高理賠10萬元，台產一家的理賠金額可能就占逾八成，但今年台產明顯退出防疫險戰局。



現在的有效契約，確診者理賠金額可能平均在7～8萬元間，但因防疫政策由清零改共存，新冠肺炎確診人數暴增，未來理賠金額預估將遠超去年全年數倍到數十倍。



國內確診人數已突破37萬人，但從4月初疫情升溫至今，大部分人應都尚未申請理賠，到5月9日為止，防疫險保單理賠金額已破10億元，未來可能持續增加。承保件數雖仍逾百萬張保單塞單中，但嚴格核保下，單周增加件數不到14萬張。