今年防疫險理賠逾10億 2家承保破百萬件

確診者可能都還在隔離治療，防疫險保單理賠金額已破10億元。據金管會10日公布，統計到9日為止，防疫險保單今年新承保240.95萬件，保費收入18.52億元，但已理賠近2.8萬件，占2021年全年理賠件數的86％以上，理賠金額已近10.82億元，是去年全年理賠金額的47％，以保費收入來看，損失率已達58％。

金管會主委黃天牧亦定調，在此刻每位國民及政府機關，最優先就是要配合防疫政策，金管會在此優先前提下，再努力達成兩目標，一是確保保戶權益，二是兼顧保險公司流動性及財務問題，保險公司就是依契約去作適法合宜的理賠，財務上有產生損失，就是去增資，目前流通性問題，各家產險公司都已在處理，且有些公司可能有安排再保，未必會有財務問題，但若未來因理賠出現赤字，就是作增資規劃。

保險局局長施瓊華並首度揭露，國內共12家產險公司推出防疫保單，其中有二家承保有效契約各超過100萬件，有三家公司的有效契約在50到100萬件之間，二家則是30萬件到50萬件之間，30萬件以下則有五家產險公司，而各家可能的理賠金額仍在估算中，但已請各公司董事會必須預作準備。

依保險局統計，2021年防疫險保單共有3.23萬件理賠，總理賠金額近23億元，去年主要還是以台灣產險的防疫神單為主，即隔離或確診最高理賠10萬元，台產一家的理賠金額可能就占逾8成。

現在的有效契約，確診者理賠金額可能平均在7～8萬元之間，但因防疫政策由清零改共存，新冠肺炎確診人數暴增，未來理賠金額預估將遠超去年全年數倍到數十倍。

國內確診人數已突破37萬人，但從4月初疫情升溫至今，大部分人應都尚未申請理賠，到5月9日為止，防疫險保單理賠金額已破10億元，未來還可能持續增加。至於承保件數，雖仍有逾百萬張保單塞單中，但保險公司嚴格核保下，目前單周增加件數不到14萬張，有明顯放緩。

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