新冠擬降第4類傳染病 防疫險理賠恐縮水

台灣本土疫情嚴重，今（9）日新增4萬263例本土個案，指揮中心預估5月底、6月初染疫人數將達高峰，外界關注COVID-19是否將從第5類傳染病改為第4類，指揮官陳時中則回應7月中旬可能有機會。產險業者透露，若COVID-19降至第4類傳染病，預估會有約26％防疫險受影響，有此類條款的理賠金勢將大幅縮水。

陳時中今赴立法院備詢，被問到是否考慮將新冠肺炎從第5類傳染病調整為第4類時，強調前者是強制管制，後者是一般管制，要等這波疫情過後才會做考慮，至於詳細時間點是否會落在7月，陳時中則未把時間訂好，僅保留回應「有可能。」

自由時報報導，保險業者分析COVID-19降至第4類傳染病對保戶的影響，強調約有4至5家業者有此類條款，有效保單市占率約26％。這些保單契約明定「傳染病降級之折扣條款」，1至4類法定傳染病給付保險金額折算幅度各家不一，介於5％~20％，舉例以折算10％試算，若是第5類法定傳染病理賠金額為5萬元，若被歸列為第1類至第4類僅能拿到5千元。

台灣防疫政策從清零走向共存，使得本土確診案例直線飆升，原先看好販賣防疫保單能獲利的產險業者相當緊張，擔心鉅額理賠金讓營運吃不消，而當初契約有立下上述規定的保險公司，理賠壓力可望減少。

隨染疫者暴增，防疫保單爭議多，金管會主委黃天牧則呼籲民眾不要急於取得確診診斷證明書，而湧入醫院急診室，這樣會排擠真正有急診醫療資源的民眾，甚至發生憾事，他以保險法第65條規定說明，保險契約請求權有2年時效，只要在2年內取的文件，一定可以辦理理賠的後續手續，把醫療資源讓給弱勢、老年人等更需要的民眾。

（中時新聞網 邱怡萱）

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