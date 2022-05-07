防疫險之亂 黃天牧3點澄清 不會廢約退費

疫情急劇升溫，金管會主委黃天牧7日親上火線，鄭重發布二大保證及一項呼籲，金管會絕對沒有權力去改變保戶與保險公司簽署的保單，即保單不會廢約，「絕對不會發生」，二是絕對會要求保險公司落實契約理賠，「絕對不會賠不到」，三是保單有二年的請求權，請大家發揮同理性，不要搶去醫院開診斷證明，排擠到真正需要的人。

黃天牧參加疫情指揮中記者會，為降低現在社會因防疫保單引起的不安氣氛，黃天牧首先即強調是媒體報導，近來疫情的態樣與當初承保不同，有理由拒絕理賠，要求廢約或退費，引起很多保戶的不安，黃天牧鄭重向各界保證，金管會沒有權力去改變保戶與保險公司簽的契約，絕對保護保戶的權益，要求保險公司落實。

廢約及退費絕對不會發生，且金管會也沒有權力作這件事，黃天牧亦鄭重發表請散布這些言論的人「知所進退」。

據報導，即是金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋建議可以民法第227-2條，即「契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果」，讓產險公司終止防疫險的保單契約，更引起保戶恐慌，急著要拿醫生診斷證明或進行PCR的確診驗證，讓醫院量能更吃緊。

黃天牧罕見說重話，要求散布這些言論的人知所進退。即不要再散布不可能的情況，造成社會更加不安。

二是絕對會要求保險公司落實保單契約，依約理賠，保戶絕對不會賠不到；三是保單有兩年的請求權，保戶不要急著擠醫院開證明，浪費醫療資源，讓真正需要急求者無法享有治療，發生悲劇。

黃天牧亦表示已要求各保險公司加派人力核保及處理防疫保單相關問題，並依核保政策等加速核保作業；至於保戶相關理賠問題，將由保險公會作通案式處理並公告處理方式，金管會亦會在官網上公布相關訊息。