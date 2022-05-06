快篩陽即確診 產險：非理賠依據

繼5月1日採確診者自主通報系統後，中央疫情指揮中心再度改變防疫政策宣布自5月12日「快篩陽即確診」，針對防疫保單理賠，產險業者表示，「快篩陽性等於確診」那是防疫政策，保單理賠還得依各保險契約作為理賠依據！

產險業者坦誠，每天看著確診人數、隔離人數暴增，加上辦公室也有同事確診，這些確診同事周遭同事又被隔離，上班同事工作量更加重，內心備感煎熬，在5月12日「快篩陽即確診」未啟動前，只要有推防疫保單的每一家業者都很慘，隨著疫情政策一再改變，產險業者已經不是可以用「大賠錢」能形容，更嚴峻的事還在後頭！

產險業者堅定地指出，「快篩陽性等於確診」，那是防疫政策，保單理賠還是得依各保險契約，這是兩件事。儘管產險公會5日還很含蓄地說「研議結果之前，本會暫時保留立場」，但對於用「快篩劑陽性」理賠，卻是產險公司「無法承受之重」！

中央疫情指揮中心如今將居家快篩陽性的結果，由衛生所醫事人員透過視訊來確認後，即可判定確診的流程導入前述保單確診的解釋，如果在視訊過程中，出現在鏡頭前的是醫師，似乎就已經符合保單所規範的確診流程，面對此新政策，擔任多年律師的台灣保險法權威劉北元表示，「這對於產險業者無異是雪上加霜！」

劉北元也提出幾個理賠上問題，他指出「哪位醫師能在鏡頭前判斷，畫面中出現陽性的快篩是誰的？有投保防疫險的民眾，會不會堅持要求衛生所要派醫師來進行判斷？衛生所該怎麼辦？若莫名其妙地變成防疫險理賠的障礙，又有誰願意擔責任呢？」

劉北元說，中央指揮中心的這項決策，將會替產險公司帶來如潮水般的遠距確診保戶，其中一定有真確診，但恐怕也避不開有心人士的，假確診詐騙理賠，過去保險公司在面對理賠詐欺時，在技術上是有一定程度的方式可以做鑑別處理，但這一次該如何鑑別？

針對遠距診療作為理賠證明問題，產險公司表示，現行仍以防疫保單條款做為理賠依據，關於是否可以「家用快篩檢測陽性，且經醫事人員確認」做為理賠依據，如同產險公會提及仍須就相關細節進一步釐清。