台美利差擴大 壽險業是受害者

近期美元走勢強勁、美國聯準會積極升息，台灣壽險業者的外幣資產配置原就在亞太同業中居冠，中華信評最新分析報告指出，美國升息速度將較台灣的貨幣緊縮政策為快，台美利差會愈來愈大，兩大理由認為台灣壽險業者將是台美利差擴大的受害者。未來一至二年間，壽險業的外匯淨曝險部位將維持在歷史新高水準，大多數壽險業者面臨的資本風險也會升高。

中華信評提出的兩大理由，包括：一、台灣壽險業者的投資組合中，外幣計價投資占比高達總投資資產的六成以上，但保單負債大部分仍以台幣計價，幣別不相稱的問題將愈加嚴重；二、管理外匯相關風險而進行的避險，並不僅是一種短期成本，未來可能會面臨雖然外幣新錢投資報酬率上升，但同時避險工具成本增加的情形。

美國通膨率面臨近40年來的最快攀升速度，聯準會5月已升息2碼，花旗集團最新預測，2022年全年將累計升息275個基本點(2.75個百分點)，分別是6月、7月、9月的四個月中，將各再升息2碼，10月與12月再各升息1碼，全年共計升息11碼，是目前市場上最為積極的預測。中華信評指出，2022至2023年期間，美國升息加上強勢美元，會使台灣壽險業者在處理外幣資產上，面臨更高的複雜度。

台灣壽險業依照法規，均有中華信評授與的信用評等，且評等等級均在twA+～twAA+之間，評等展望目前大多為「穩定」，除了新光人壽、三商美邦、遠雄為「負向」。近十年間，台灣壽險業的外匯淨曝險部位增加了將近兩倍，是中華信評相當關注的重點。中華信評預期，未來6至12個月，台灣壽險業的外匯風險淨曝險部位，將再度略為增加，強勁美元和美國升息進入循環是主要因素。

就壽險業的評等公司立場，中華信評表示，審慎而有效的外匯避險，是目前壽險業者海外投資策略中不可或缺的一環。然而，由於避險成本動輒數百億元，換匯交易避險成本也高，儘管壽險公司必須滿足主管機關對資本適足率的要求，如今在美元升值、美國升息的預期心理下，業者們降低避險部位，以節省避險成本，

中華信評警告，業者在策略上配置沒有避險的外匯部位，更是風險，評估將持續導致業者的獲利起伏波動。