防疫保單恐賠不完 金管會出招

國內確診新冠肺炎人數6日已突破20萬人次，可預見防疫保單理賠將爆量，據了解，金管會已至少要求四大金控，針對其壽險子公司及產險子（孫）公司的防疫險保單，估算確診人數100萬到400萬人時，理賠金額及對資本適足率的影響，並要求金控董事長及總經理簽名承諾，必要是將增資子公司，維持資本適足率。

四大金控即富邦金控、國泰金控、開發金控、中信金控，其中，開發金控沒有產險子公司，僅需就壽險承保部分評估，四家金控都是因為壽險子公司申請發放現金股利，因此率先被要求簽訂增資承諾書。

同時，由於防疫保單停售潮湧入100～200萬張保單，產險公司一面要核保、一方面又要處理保戶許多詢問電話，並要因應防疫政策改變時，保單理賠的認定等，人力調度吃緊，保單核保速度也無法加快，金管會已要求產險業者儘速推出防疫保單查詢系統，即比照台灣產物，公布已受理多少防疫保單投保，已核保件數、審查中件數等，並供保戶查詢自己投保的保單進度。

另外，因為防疫政策不斷調整，及醫療量能問題，每天都有保戶關心防疫保單怎麼賠，且希望儘速拿到理賠金，金管會亦希望產險公會推出防疫保單懶人包，強調二年內都可申請理賠，保戶不必急著擠去急診室或醫院，要拿到醫生證明等，可等疫情緩減時，再申請理賠。

再者是外界都急著詢問產險公會及壽險公會的理賠實務指引，但因為疫情仍在變化中，防疫政策也在調整，兩大公會今日討論的結論，明天可能就被迫更動，所以也必須等到相關措施都確定，才能盡速推出指引，但金管會強調，不會影響應獲理賠的保戶權益。

第四是有人建議金管會要准許產險業者因疫情急劇轉變，將已承保的防疫險保單「退費」、調降給付金額等，金管會及保險學者葉啟洲都表示不可能，金管會不可能因保單理賠可能增多，就下令終止保單，所以保戶亦不用擔心。