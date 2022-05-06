針對防疫保單爭議 產險公會再提說明

防疫政策持續變，防疫保單爭議不斷，針對消基會在4月28日所發的新聞稿，產險公會再提出說明。

產險公會表示，消基會雖以學術角度對於整體事件作評析，惟因所站消費者保護立場，勢難要求完全以公允觀點立論，恐因此造成各界對保險公司的不良觀感，針對消基會的新聞稿，產險公會認有必要澄清之處，作通案式回應並提敘明。

針對防疫保單續保問題，產險公會表示，防疫保單屬於商業保險，保險公司基於契約自由原則，得選擇停售、拒絕承保或續保，且產險公司之商品，均為一年期保單，且屬不保證續保之性質，保險公司基於風險胃納及經營安全等因素考量，自非必然應提供客戶相同條件之續保服務。

其次對於已收到保險公司書面寄達「續期保費扣款通知書」，通知保戶依照書面指示期限完成交付保費之保戶，保險公司得否拒絕續保？產險公會指出，如產險公司如已寄發續保通知書給保戶，並已收取保戶之保費，此時自動續約附加條款之條件成就，保險契約即為成立，對此，主管機關已作出原則性說明。

另消基會收到防疫險消費者投訴表示，產險公司拒絕保戶契約到期前的續約申請，共可分為三類，此三類均已收到保險公司之續保通知書，均未完成繳費，卻接獲保險公司通知拒絕續約。基於上述三類情況，均未完成繳費，實難謂續保契約已成立，除如前所述原則外，對於特殊個案，仍應依個別情況處理。

針對「消基會表示，保險公司如打算重新評估風險因素，調整契約內容及保險費用，應向消費者事先充分告知與說明，讓保戶決定是否要加費承保，或根據其風險分散需求轉換其他保單」此應是引用「保險法第60條」。

產險公會表示，按保險學理，保險法第60條之「危險增加」係適用於保險契約存續期間之危險變更，如已構成影響保險公司之風險評估，為求衡平，法令乃給予保險人對「未到期的契約」調整保費或者終止契約的依據，舉凡如住宅火險之使用性質變更，又如傷害險的職業類別變更等均屬之。

產險公會進一步指出，但此次防疫保單續保爭議事件，都是前一期保單滿期，產險公司得否拒絕續保所生之爭議，似非關於「保險契約存續期間之危險變更」，保險公司亦未曾主張保險法第60條終止契約或加收保險費權利，更不生應否適用同條第二項之疑義。

另保險法教授葉啟洲在臉書同樣也提到「保險法第60條規定跟續保一點關係也沒有，（消基會）有點不知所云……」。

產險公會在新聞稿之末更語重心長地表示，「保險公司在全民防疫崗位上，配合中央疫情指揮中心政策，於兼顧公平待客與永續經營之前提下，針對中、重症迫切所需之醫療費用保障，適時開發新防疫保險商品，供消費者選擇投保，所承擔之社會責任，各界應予肯定，希望取代人云亦云式的苛責，期能彼此攜手，安然度過本次的疫情風暴。」

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