防疫險之亂 金管會救醫院一把

金管會再度出手解決防疫保單亂象，呼籲民眾不要急著衝去醫院申請醫生確診症明，造成醫院負荷大增，金管會已請產險公會及壽險公會研究相關表單後，會向衛福部爭取，民眾申請防疫險保單理賠時，可授權保險公司代查確診證明，民眾就不必急著擠爆醫院、增加傳染風險。

至於自篩陽性即視同確診的部分，金管會分析，目前疫情指揮中心只先從已居家隔離或入境檢疫的部分做起，入境檢疫者大部分與防疫保單無關，至於居家隔離者多半是與確診者有密切接觸，已有一定的限制範圍，不過金管會仍是要求產險及壽險公會儘速對此討論出理賠實務指引，如何驗證醫生證明及後續理賠作業。

金管會亦提出兩大澄清，一是防疫保單是「備查制」，即金管會不必事先審查，同時在2022年之前，防疫保單是以清零政策下的住院為依據，計算理賠率，到去年底為止，保單設計都沒有問題，今年是因為疫情快速朝輕症化發展，且防疫政策轉為「與病毒共存」，確診者快速增加，保單來不及改變、定額理賠額度來不及降。

二是金管會從1月就開始不斷提醒定額理賠超過5萬及10萬元的產險公司，要注意Omicron變種病毒的快速傳播及輕症化風險，且已有多家公司調整保單，金管會並未不作為，同時也沒有逼著產險公司續保，是部分公司已承諾保戶或出現行政瑕疵，要求這些公司必須落實公平待客，而保單該理賠確診或住院的部分，都是依保單條款及防疫政策，金管會也未擴大解釋。

新光醫院副院長洪子仁也表示，由保戶授權保險公司向醫院批次調閱確診資料，或直接向健保署查證，會讓醫院行政工作大幅下降，也減少人流，至於快篩陽性即確診的部分，目前看來仍是有一定的執行難度，若保戶要申請理賠，恐怕不會用視訊看診，以免保險公司不承認，且快篩陽性目前看來，也未必都是100％確診。