快篩陽保單賠不賠? 公會、金管會這樣說

國內本土疫情持續發燒，5日確診人數首度突破3萬人，指揮中心宣布修訂嚴重特殊傳染性肺炎的病例定義，以及快篩陽姓視同確診的認定，引發民眾關心未來防疫保單在理賠認定上的爭議，尤其「快篩陽性即確診」是否可作為防疫保單確診的理賠依據？對此產險公會5日晚間發表聲明指出，由於事出突然，暫時保留立場將盡速研議。

因應疫情快速增溫，指揮中心將朝快篩陽性視同確診來實施，但是否影響防疫保單的理賠寬鬆程度。在此之前多家產險業者都表示，均須有醫生診斷證明才能理賠。例如兆豐產險指出，保戶可先檢視保單的保期及投保內容，保單生效後的確診或隔離可申請理賠，除填寫「保險金申請書」外，確診者應檢具文件包括醫療診斷書或住院證明以及受益人的身分證明；和泰產險的防疫保單理賠申請須知來看，理賠申請的文件包括理賠申請書、確診之診斷證明書（正本）；隔離理賠部分則需要隔離通知書或隔離治療通知單、解除隔離通知書與被保險人存摺封面影本。

不過隨著疫情快速增溫，指揮中心將拍板快篩陽性視同確診的政策，產險公會5日晚間發表聲明指出，有關中央流行疫情指揮中心5日宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。影響所及，立即發生依據現行防疫保單條款，得否以「家用快篩檢測陽性，且經醫事人員確認」作為理賠依據？由於事出突然，仍須就相關細節進一步釐清，於研議結果之前，本會暫持保留立場。

（工商 陳欣文）

防疫保單之亂 金管會再出手紓解醫院負擔

民眾不要再急著去擠爆醫院，拿確診證明。金管會再度出手解決防疫保單亂象，呼籲民眾不要急著衝去醫院申請醫生確診症明，造成醫院負荷大增，金管會已請產險公會及壽險公會研究相關表單後，會向衛福部爭取，民眾申請防疫險保單理賠時，可授權保險公司代查確診證明，民眾就不必急著擠爆醫院、增加傳染風險。

至於自篩陽性即視同確診的部分，金管會分析，目前疫情指揮中心只先從已居家隔離或入境檢疫的部分作起，入境檢疫者大部分與防疫保單無關，至於居家隔離者多半是與確診者有密切接觸，已有一定的限制範圍，不過金管會仍是要求產險及壽險公會儘速對此討論出理賠實務指引，如何驗證醫生證明及後續理賠作業。

金管會亦提出二大澄清，一是防疫保單是「備查制」，即金管會不必事先審查，同時在2022年之前，防疫保單是以清零政策下的住院為依據，計算理賠率，到去年底為止，保單設計都沒有問題，今年是因為疫情快速朝輕症化發展，且防疫政策轉為「與病毒共存」，確診者快速增加，保單來不及改變、定額理賠額度來不及降。

二是金管會從1月就開始不斷提醒定額理賠超過5萬及10萬元的產險公司，要注意Omicron的快速傳播及輕症化風險，且已有多家公司調整保單，金管會並未不作為，同時也沒有逼著產險公司續保，是部分公司已承諾保戶或出現行政瑕疵，要求這些公司必須落實公平待客，而保單該理賠確診或住院的部分，都是依保單條款及防疫政策，金管會也未擴大解釋。

新光醫院副院長洪子仁亦表示，由保戶授權保險公司向醫院批次調閱確診資料，或直接向健保署查證，會讓醫院行政工作大幅下降，也減少人流，至於快篩陽性即確診的部分，目前看來仍是有一定的執行難度，若保戶要申請理賠，恐怕不會用視訊看診，以免保險公司不承認，且快篩陽性目前看來，也未必都是100％確診。

（工商 彭禎伶、陳欣文）

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