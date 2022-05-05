產險公會：防疫險理賠 2年內申請都有效

針對防疫險理賠，產險公會4日緊急發聲明，強調依照保險法規定，確診日或居隔日起二年內申請理賠皆有效，民眾不必急著馬上要拿到理賠證明去申請理賠金。

因國內確診新冠肺炎者人數急增，導致各地方衛生單位開證明文件所需作業期間加長，有心急的民眾不停地去跟相關單位「爭取」，造成各地方政府衛生單位莫大壓力，為避免消費者有過多無謂的擔憂，產險公會在4日緊急發布聲明。

針對防疫險理賠，產險公會指出，依據保險法第65條之規定，被保險人對於保險契約之請求權，自得申請之日（即確診日或居家隔離始日）起算，有兩年的請求權時效，故短時間的等待證明文件，絕無影響權益或致使無法理賠的情況。

如民眾為求心安，於獲知保險事故發生但尚未取得證明文件前，即向所投保之保險公司申請，保險公司受理後，會待理賠證明文件補齊後辦理理賠，不致權益受損。

但由於防疫政策持續改變中，防疫險理賠確實存在一些理賠實務問題，產險公司表示，民眾在申請防疫險理賠時先參考「保險金申請應備文件」。

目前多家產險的「隔離費用補償保險金理賠」申請，要求理賠申請文件都包括三大項：一、隔離通知書可以用紙本，但需「正本」文件；二、也可以電子式，電子式除了「完整」之通知書外，需再提供隔離通知簡訊，電子郵件連結畫面並請截圖後印出；三、被保險人之存摺封面影本。

也有產險的「居家隔離補償金」分「實支實付型」或「定額型」，但都要有衛生主管機關開立的相關隔離證明。至於確診補償金申請，則一定要有醫療診斷書或是住院證明。

疫情指揮中心在5月1日啟動「自主通報系統」由確診者通報密切接觸者之後，產險公司高層表示，產險公司在理賠前，還會再作進一步調查，因為有聽聞有確診者提及被親朋好友要求將其列入「密切接觸者」名單，讓確診者很困擾。在此情況之下，產險公司更需要一點時間調查，預期未來相關理賠還需要釐清一些「關聯性」，恐無法立即理賠。