獨》自篩陽即確診風險大 國壽5保單停售

新冠肺炎疫情已對保險業造成「巨災」，傳出疫情指揮中心可能採取自篩陽性即確診的認定，國泰人壽4日中午緊急停售五張有承保「法定傳染病」的保單，即三倍醫靠、增實在、逸定安心、真好安心、溢起安心等，這些保單都是一旦確診法定傳染病就給付5千到3萬元不等的一次性保險金。

國壽表示，主要是疫情升溫且防疫政策轉變，保單未來承保風險過大，加上4月22日開始，壽險公司都已陸續停售法定傳染病相關保單，僅國壽一家獨立支撐，希望讓保戶依舊有保單可賣，銷售量有增加，部分保單從每天100多張，急增到2～3千張以上，4日新保單緊急接檔，舊保單無預警在4日中午停售。

其他如南山人壽的日溢幸福、富邦人壽的享安打等都已在4月30日停售，壽險業者表示，尤其是一年期健康險，因為保費便宜，要停售的最後幾天，幾乎以每天上萬件的速度成長，不停將撐不住。

由於先前金管會已協調產險公會及壽險公會，擴大解釋若確診居家照護，亦比照住院，理賠住院日額，近日確診人數已每天增加逾2萬人，即將逼近3萬人，產險及壽險保單理賠預計暴量，未來若自篩陽性即確診，恐怕承保風險遠超過保單設計時的風險，壽險公司緊急停售保單，國壽這次不止停一年期健康險，連長年期、保費較貴的健康險，亦一併停售，以免未來理賠風險過大。

國壽表示，預計接檔的新保單是附加條款，為COVID-19疫苗身故暨法定傳染病加護病房健康保險附加條款，可附加在心安逸主約上，給付重症時的保額5％慰問金，及打疫苗後28天內仍確診的身故理賠金。