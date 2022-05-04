疫下即食熱銷 專家：店家宜投保這類險

「疫」下即食商品熱銷 新安東京產：店家最好要投保這類險

疫情蔓延催生「自煮人口」，帶動相關即食商品銷售飛速增長，但從產地到餐桌，各環節若稍有不慎，意外就會出現；新安東京海上產險表示，當產品「缺陷」，如因食材污染使得顧客食物中毒、因食品包裝標示未標示熱飲造成燙傷、或生產過程商品掉入產線零件引發客戶誤食等受傷意外且需負賠償責任時，「產品責任保險」都可提供保障。

新安東京海上產險副總經理兼發言人呂文泉表示，為維護消費者權益，衛生福利部已逐步擴大「產品責任保險」的強制投保範圍，且多次的食安事件，已讓不少商家在生產製作流程中訂定一套標準作業流程與品管要求，然而，生鮮或加工食品從產地到餐桌歷經不同環境，及經過生產、製造、分裝、配裝等眾多流程，過程中稍有不慎，商品很容易產生「缺陷」導致消費者受到傷害或財物損失。

呂文泉說，若有投保「產品責任保險」，當消費者求償時，店家就可獲得適時的保障，不僅可分散企業經營風險與財務壓力，且消費者選購商品時更多了一份保障。

新安東京海上產險表示，「產品責任險」保障產品因瑕疵、 缺點、不可預料的傷害或毒害性質等「缺陷」意外造成消費者有損害或損失，依法所須負的賠償責任，例如食品因生產過程疏忽肉品骨頭未清除乾淨，使得消費者食用時牙齒斷裂，或食材遭到汙染引起客戶食物中毒等意外遭求償而需負擔的賠償責任，簡單來說，就是當店家因產品缺陷有賠償責任，且遭消費者求償時，產品責任保險就會啟動保障。

新安東京海上產險提醒，疫情除推升自煮人口增加，民眾外帶、外送需求也湧現，餐廳等實體餐飲業者除可投保產品責任保險，分散食品外帶、外送可能出現的食物中毒風險外，還可投保涵蓋商業火災保險、公共意外責任保險等保障的商業火險專案，可以轉嫁火災、客戶在營業處所受傷遭求償等諸多風險，確保營運不致因一時疏忽而將所有的心血付諸東流。