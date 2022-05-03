新版防疫險核保理賠指引 1個月內訂出

產險公會：因應政府防疫政策一再調整

產險公會4月已訂定防疫保單理賠彈性處理方式問答集，由於政府的防疫政策一再調整，產險公會表示，近期會深入研究，一個月內訂出新防疫保單核保理賠的相關指引。

產險業界表示，產險公會將在4日會先開會，討論防疫保單核保指引，不過，核保相關內容還需經保險局點頭才會公布。但不管防疫政策如何變更，相關投保、理賠都應回歸保險本質，理賠指引應要再討論。

除了理賠問題，各產險公司目前還在持續進行核保，由於各產險公司在4月中、下旬，收到「爆量」的防疫保單，尤其聽聞有民眾大量投保防疫保單，準備大賺「防疫財」之後，各產險在核保程序更趨謹慎，據了解，產險公司除了核保，也在統計重覆投保的案件。

以和泰產險為例，3日再度發布核保說明，強調基於保險提供合理經濟補償的原則，經查已投保該公司或同業法定傳染病保單者，不受理投保；但考量社會觀感和民眾期待、業務員向保戶招攬保單的許諾，調整為同意受理已投保同業防疫險的要保申請，但僅限在和泰投保一張有效保單。

至於未繳費、未檢附信用卡授權書，將依未完成要保行為，不受理投保；信用卡授權書資料不全以至無法完成扣繳保費者將個別通知，未於收到通知隔日起三日內補正者，也將不受理投保。至於要保書上要保人或被保險人簽名有疑義者，該公司也將個別通知，未於收到通知隔日起三日內補正者，將不受理投保。

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