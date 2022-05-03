核保塞件 防疫保單上周見死亡交叉

防疫保單4月緊急停售潮，造成保單「塞件」，加上產險公司核保趨嚴，據金管會3日公布統計，4月26～29日四天僅增加核保件數近13.55萬件，為4月各周中最低，不過理賠速度仍未放緩，即便只四個工作日，理賠金額依舊破億元，達1.11億元，並超過當周新增的保費收入1.1億元，呈現「死亡交叉」。

保險局統計，今年至4月29日為止，產險公司的防疫險保單總理賠金額達8.75億元，占已收保費的50.9％；但申請理賠件數才剛突破2萬件，占承保件數的比率僅0.9％，即很多保戶應還沒有提出申請，離初步估算的6％～15％損失率，尚有一大段距離。



保險局已緊急要求有推出防疫相關保單的產險及壽險公司，進行壓力測試，預估各種情境下的損失金額、對公司財務的影響，儘速提報董事會，並由董事會討論因應方案，即所謂的增資承諾，董事會紀錄將交到金管會。



另外，若此次防疫各式保單損失金額，合計已逾20億元時，即含防疫險、疫苗險等理賠金額合計突破20億元時，將由產險公會提案討論，允許損失金額大的產險公司向保險局申請，收回重大事故準備金及危險變動準備金，去沖抵帳上損失。



保險局主秘蔡火炎表示，上次產險業較大範圍動用此特別準備金是在2009年莫拉克風災，及2016年2月6日高雄美濃地震，造成台南維冠大樓倒塌等事件，由受影響的產險公司個別申請沖抵。



保險業者指出，上一次允許保險業「破例」大幅度運用危險變動及重大事故準備金，其實是壽險業在2000～2002年的科技泡沬，即「.COM風暴」時，股票投資出現重大虧損，甚至已是系統性風險時，當時有同意壽險業動用這二項特別準備金沖抵損失。



保險局統計，到4月29日為止，產險防疫險保單承保總件數達227萬件，比4月25日時再增13.55萬件，但之前二周每周都是增加46萬或近48萬件，上周應有5月1日勞動節假期，統計天數少一天外，蔡火炎表示，最大原因應是防疫險保單「塞車」，產險公司來不及核保。



到4月29日累計保費收入近17.19億元，但已理賠8.75億元，已是保費收入的一半要賠出去，且應還有很多保戶隔離、確診中尚未申請理賠。

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