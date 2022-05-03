壽險業又過一關 4月俄債利息以美元到帳

壽險業投資俄債又過一關。據壽險業透露，原訂4月4日要支付俄債利息，已在近日確定以美元匯入投資銀行帳戶，六大壽險估計應有2千萬美元左右，確定4月不會違約，也就是說目前壽險公司認列約13％多的俄債預期信用損失，依舊算「允當」，即不用再多認。

壽險業2021年底原投資1,470億元的俄羅斯債券，在2月俄烏開戰後，因市價減損及認列約143.5億元，到3月底帳列金額1,046億元，等於認損比率是13.7％，壽險業者表示，都是以一年內無法收到利息的違約率，加上俄債信評被降等去提列可能的信用違約損失。

4月4日俄羅斯原訂應付的債券利息，因美國制裁，讓投資銀行不得協助俄國再以境外美元付息，原傳出俄國會改以盧布支付，但這檔債券契約上並沒有可改換幣別付息的條款，一旦俄國以盧布付息，就會視同違約，屆時還要打國際官司等。

沒想到俄國最後決定以其境內美元支付債息，壽險業者3日透露，已跟投資銀行確認，4月4日的債息已經到帳，且是以美元形式支付，該檔債券並沒有違約。目前看來俄國為了維持其債信，已拿出極大的誠意。

先前立委指出壽險業未收到4月的債息等，要求金管會應督促各公司重新檢視俄債的認損金額，增加認列損失，才能同意這些壽險公司發放現金股利。

壽險業者表示，4月俄債利息已到帳，且到目前為止俄國並沒有違約情況，先前各公司認列13％多的預期信用損失，到目前為止都算適足、允當，仍不需要增認損失金額。

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