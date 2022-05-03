台新人壽寒蟬效應 5月30張保單低調升息

台新人壽在5月要宣告利率前夕，突然被保險局停售熱賣保單，帶來寒蟬效應，5月共有四家壽險公司的30張保單，「低調」升息，升息公司都強調是調整「保障型」利變壽險，或是之前沒有升息，追加調整利率，因此5月的宣告利率並未超過4月的天花板，即美元保障型利變壽險最高還是3.35~3.4％，美元理財型利變壽險依舊在3~3.18％之間。

台新人壽主力保單金豐盛被保險局以未依保單公式宣告、將不穩定的收益放入宣告公式、投報率不足以支撐宣告及採用舊數據等四大缺失，遭立即停售，衝擊壽險市場，5月僅國泰、富邦、南山及全球人壽仍是依計畫拉高宣告利率。

5月升息的公司有國泰人壽調高5張新台幣利變壽險的宣告利率，調幅5個基本點（1基本點等於0.01百分點），國壽強調，主要是反應新台幣避險成本下降、及台債利率升高，但因為之前新台幣利變保單宣告利率就不高，所以調整後也只拉高到1.5~1.7％之間。而國壽今年新台幣熱賣保單「益利雙享」及「豐樂年年」亦在這次調整範圍中。

第二家是富邦人壽，調高11張美元利變保單宣告利率，調幅5~15個基本點，其中保障型拉高6張保單，如「美利吉順」從3.1％拉高到3.25％，類理財型也有調整5張，如躉繳的「美利鑫旺」由3.05％拉高到3.1％，另外還有美珍利、加美利、年年美利等都是從2.85％拉升到2.9％。

第三家是南山人壽，共調整四張美元利變壽險保單，宣告利率由3.3％拉高到3.35％，亦是訴求拉升保障型美元利變保單，如躉繳型的鑫福美滿2，就升息5個基本點，從3月至5月連二調，共10個基本點。

第四家是全球人壽，調整10張保單，美元及新台幣各五張，美元升息5基本點，新台幣則是10點，其主力保單躉繳型的「金價美」由3.2％拉升到3.25％，另外如多年期繳費的「鑫美富利」也是從3.2％拉高到3.25％，新台幣保單如「鑫利旺盛」從1.92％拉升到2.02％。

台新人壽原本5月亦要調升9張現售利變保單宣告利率，調幅5基本點，其中就包括被保險局停售的「金豐盛」，要從3.09％拉高到3.14％，在保險局發函指台新人壽宣告利率四大缺失後，台新人壽亦決定5月暫不調整宣告利率。

亦有其他壽險公司原本5月亦要調高宣告利率，在台新人壽事件後，亦緊急宣布不調整。

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