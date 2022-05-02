防疫險居隔證明遲到？產險業這樣說

由於確診、居隔者愈來愈多，近期保險公司業務員也接到不少民眾詢問，一直沒有收到居隔證明如何申請理賠？產險公司說，業務員可以先收件，但要完成理賠，仍需要理賠所需文件備齊。另保險專家也指出，「快篩確診」是無法證明確診而獲得防疫保單理賠金。

各產險公司推出防疫保單內容不盡相同，保障內容也不一，產險業者表示，民眾要申請理賠時先看保單有關「保險金申請」應檢具文件，有些文件是必備的就是「隔離證明及解隔時間」或「確診證明」，另外，資料備齊後再附存摺封面，即可以郵寄給保險公司。產險公司說，只要相關文件備齊，保險公司可快速審查並進行理賠事宜。

至於若還未拿到居隔或相關證明前，產險公司指出，保險公司當然可以先收件，等民眾拿到相關證明才會進行理賠。

另「快篩陽性是否可以視同確診」而拿到保險理賠？保險學專家葉啟洲在臉書上提到「當然不是」。他說，防疫保單的理賠，還是要依照保單條款來決定，而不是依照防疫政策或措施，在某產險公司防疫保單的條款中寫「經醫院醫師診斷確定罹患第三條約定之法定傳染病者」，這個約定不會因為防疫政策而受影響。所以要獲得理賠，不能只靠快篩，還是要經過醫院醫師診斷，確定罹患新冠肺炎，才能申請保險理賠。

對於何時再推新防疫保單？已有產險公司明確表示，「短期間之內，不會再推防疫保單」；另也有產險公司說，「若有，會在官網上公告」；只有兆豐產險表示，近期會有新的防疫保單，確切的上架時間還沒定案。

市場近期推出新的防疫保單包括富邦產「新加倍守護險」及泰安產險「有疫雙保」等，但泰安產險表示，該防疫保單只有提供續保者投保，並沒有再開放給新客戶投保。富邦產險也表示，鑒於變種病毒的潛伏期變短，遭匡列隔離之天數亦依政府的應變措施而逐漸縮短，整體環境風險將如同流感，朝向以著重併發重症之治療照護為主，富邦產險也依此重新提供以中、重症者保障為主之「新加倍守護」專案，填補民眾因法定傳染病或因疫苗接種後不良事件發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷。