防疫保單理賠壓垮產險業？金管會吐實情

全台瘋搶的防疫保單轉眼成為產險業最大財務考驗，金管會初估，若300萬人確診，考量居家隔離匡列者減少、業者收回特別準備金、大股東掏錢增資下，基本上產險公司應該還能承受得住，不會倒閉。

防疫保單理賠恐引爆產險業增資潮，立法院財委會今天針對「如何加強防疫保單監理以落實消費者及股東權益保障」，邀請金管會主委黃天牧進行專題報告並備質詢，朝野立委均關注防疫保單對產險業的潛在風險。

金管會保險局長施瓊華表示，防疫保單累計承保達1,600萬件，若扣除疫苗險，約有1100萬件，另扣除到期件，目前有效防疫保單契約件數約有600多萬件，另尚未核保的在途保單預估尚有100萬件至200萬件左右。

國民黨立委賴士葆質詢時關注，若產險母公司是大金控，財務壓力可獲得解決，但獨立產險公司是否很危險？黃天牧表示，「我還不會用岌岌可危形容，但我們要密切注意」，目前情況是有顧慮、有一點危險。

賴士葆追問，確診數累積到多少，產險公司就會從「有一點危險」變成「岌岌可危」？金管會是否估算若確診數飆高，可能有幾家公司不增資就會倒閉？

施瓊華表示，目前業者還在估算相關數字，因理賠還沒完全進來，目前防疫保單理賠數字還好，但針對後續理賠可能攀升，業者還在進行估算中。

國民黨立委費鴻泰質詢時則指出，若台灣確診人數達300萬人，會有多少家保險公司受到很嚴重的財務衝擊？黃天牧表示，現在正在進行相關評估，但防疫保單量大的公司，出險機率就大。

黃天牧也指出，目前市場上防疫保單承保件數較多的公司主要都是金控下面的產險公司，必要時金控當然有能力承擔子公司增資需求，獨立小產險公司防疫保單出單量則還算有限。

費鴻泰追問，若300萬人確診，產險業可以承受，當確診率提高至30%、即700萬人確診下，有幾家保險公司可能出現財務問題？黃天牧坦言，「這是更重大的壓力測試。」

施瓊華會後受訪時指出，因防疫保單承保件數較多者集中前幾大產險公司，若加計隔離政策改變、居家隔離匡列人數減少，加上產險公司動用特別準備金沖抵、大股東掏錢增資下，產險公司基本上應該還能夠承受得住，不會倒閉；因應情況變化，業者會自己努力調整和改善，金管會依照相關規定，該要求業者增資時就會要求增資。

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