防疫保單重複投保 可拒保但不能拒賠

防疫保單4月停售潮，湧入逾250～300萬張保單，產險公司已加派人手積極核保中，許多保單都有詢問「是否有投保其他防疫保單」，重複投保者將可能被「拒保」。金管會表示，防疫險有通報機制，保險公司可以查閱同一保戶是否有重複投保多張防疫保單，依其核保政策決定是否承保，一旦承保，未來出險，不得依未告知或重複投保為由，拒絕理賠。

也就是說，先前有一家人投保16張防疫險保單，若被隔離或確診，保險公司已承保，就要依保單契約理賠，但若是16張保單還有些正在等待核保或續保，產險公司可能因重複投保，不再同意承保或續保。

據金管會統計，到4月25日為止，產險防疫險保單已承保213.5萬張，還有200多萬張在審查、核保當中，由於防疫險算健康險（即醫療險），產險及壽險公司承保都要通報公會，各公司核保時亦可查詢同一保戶投保情況，決定是否承保，近期有產險公司已言明，對於已投保其他保險公司防疫險保單的保戶，將不核保，引起銷售通路及保戶抗議。

金管會表示，目前核保、承保及理賠就是回歸各產險公司政策及保單約定，金管會不再介入。也就是說因為疫情急速轉變，確診者及隔離者爆增，產險公司若不嚴格核保，造成保戶一人投保多張防疫險，恐有「道德風險」或「逆選擇」，即這些保戶可能認為無症狀或輕症機率高，因此會積極曝露在高風險環境下或在醫院等附近走透透，以換取理賠機會。所以若已重複投保防疫險，這波被保險公司查詢到，的確可作為拒保理由。

但金管會強調，先前若產險公司已核保的保單，就不能以重複投保或保戶未告知為由，拒絕理賠。

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