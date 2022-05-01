防疫險之亂 金管會表態:緊盯保險公司財務

防疫保單續保、理賠之亂金管會表態了！金管會主委黃天牧5月2日將赴立法院針對「如何加強防疫保單監理以落實消費者及股東權益保障」進行專題報告並備質詢。報告中關鍵表態，由於確診數激增，保險公司不能再以防疫政策的改變增加超逾契約約定的額外負擔，否則將有影響保險公司清償能力之虞，進而對於非屬防疫保險之保戶產生不公平的現象。意即金管會不再涉入要求保險公司要承保續保件或爭議件，不再擴大解釋保單理賠，且會緊盯保險公司財務。

本土疫情大爆發，民眾去年搶買的防疫保單不但出現「續保之亂」，保險公司不敢再承保，隨著防疫政策不斷滾動調整，新指引出現「在宅照護」、「陪同隔離」新名詞，加上居家隔離「3+4新制」上路後，保險公司近期也狂下架保單，甚至出現核保「篩退」現象，防疫險爭議勢將從「續保之亂」再轉為「理賠之亂」。

面對消費者權益與業者財務穩健金管會五一連假連夜趕工擬定「如何加強防疫保單監理以落實消費者及股東權益保障」專題報告。報告中明白指出，自2020年3月開辦迄今，保險公司已承擔上千萬件的防疫保單，且過往保險公司基於社會責任，均從寬認定並予理賠，然而近期因為確診人數暴增，且防疫政策改為居家照護等，已超出當初保單設計可承擔的風險，金管會首度坦言，已讓保險公司財務面臨挑戰，若再因此防疫政策轉變，擴大解釋保單給付範圍，將影響其他保戶的權益，且也會影響公司清償能力。

該報告指出，目前防疫政策已由清零轉為共存，單日確診數亦由個位數暴增為上萬人，且仍呈現增長趨勢，風險態樣已有顯著轉變，已超逾原商品設計時所評估的風險承擔量能，保險公司已紛紛調整保險商品，以為因應。

防疫政策改變，已讓保險業承擔超出保單設計之初的風險，相關核保、續保及理賠之爭議，仍須依公司之核保政策及保險契約約定辦理。不能再以防疫政策之改變增加超逾契約約定之額外負擔，否則將有影響保險公司清償能力之虞，進而對於非屬防疫保險之保戶產生不公平之現象。

金管會指出，現階段整體產險業資本適足性（包括資本適足率及淨值比率）尚屬健全，若確診人數持續攀高，理賠支出也相應鉅幅增加，保險公司資本適足性將面臨挑戰。金管會除督促保險公司確實依據保險契約履行保險責任外，並已函請保險公司針對承作防疫相關保險商品之辦理情形，及對公司財務面之影響，須定期向董事會提具專案報告，以利董事會掌握公司經營狀況。

延伸閱讀

防疫險賠太多 金管會：產險恐現增資潮

防疫險恐慘虧 一周理賠上億