保戶又炸鍋 和泰防疫險核保新增四措施

本土疫情再增溫、確診案例破萬，讓產險公司紛紛再緊急祭措施踩剎車。和泰產險遭爆料，29日緊急向通路發出核保趨嚴的通知，新增四大核保篩選則，與原先給客戶的QA不一樣，保戶又炸鍋。不過，針對產險公司核保趨嚴措施，保險局指出，隨著疫情變化，每個時期的風險都不同，核保限縮風險只要公司有對宣布就可以，公司政策可自行調整。

和泰產險針對核保審核中的防疫險保單依核保承擔風險的考量，新增四項規則，包括一、基於損害填補原則，經查前已投保和泰產或同業法定傳染病保險商品者，不受理投保。

二、未繳費、未檢附信用卡授權書或信用卡授權書資料不全以致無法完成扣繳保費者，將依未完成要保行為，不受理投保。

三、要保人及被保險人間無保險利益者，依保險法的規定契約無效，不受理投保。

四、要保人或被保險人非親自於要保書上簽名或漏簽名者，不受理投保。

上述不受理投保的通知，將以簡訊的方式直接通知要保人，已完成繳費者將一併辦理後續退費事宜。

收到通知的保戶又開始炸了，保戶指出，和泰產險在4月17日臉書上給民眾的QA原本是寫：若有投保別家，還可以投保和泰產險的保單（僅限投保一張），結果當初簽了保單現在卻又臨時更改規則說不能投保，前後不一。

保險局指出，核保限縮風險公司只要對外宣布就可以，因為每個時期風險都不同，很多人一次買很多張保單、對保險公司來說也是風險，這個是公司政策自行調整，不是法規會給予限制的，保險公司風險管控也很重要。

隨著疫情擴大，防疫險理賠愈來愈多，保險局現在也緊盯產險公司的財務指標，必要時甚至會要求立即增資或改善，所以許多產險公司核保也不得不趨嚴。

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