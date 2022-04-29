這家壽險最夯美元保單 四罪證被勒令停賣

美元保單高利吸客被金管會盯上，台新人壽首當其衝。金管會29日宣布台新人壽「金豐盛」美元利變壽險有四大罪證，即未依保單公式宣告、以不確定配息率作宣告依據、報酬率無法支應宣告利率、用舊數據計算脫退率等，勒令金豐盛停售，為壽險市場第一張因宣告利率不當被停賣的保單。

據了解，金豐盛是台新人壽最熱賣的主力保單，首季大賣逾15億元，原訂5月宣告利率將拉上3.14％，在保險局火速開罰後，5月已沒有金豐盛，台新人壽的缺失是在今年1月，3月及4月還有更多家壽險公司拉高宣告利率，保險局指出，目前還在個別審視，不排除後續還有壽險公司被罰。

就保險局裁罰書中指出四大裁罰原因，一、該保單的宣告利率在2021年9月17日時有辦理部分變更，將區隔資產帳戶利息收益率有做調整，但在2022年1月宣告利率會議中，該商品的「區隔資產帳戶利息收益率」沒有依照修正後的公式辦理宣告利率。

二、該商品宣告利率計算公式採用的收益率，不符合宣告利率平穩機制。因為收益率除固定收益債券利息收益率外，還包含「股票股息殖利率」及「受益憑證配息率」等風險性資產，讓配息率存在高度不確定無法提供穩定現金流量來源，進而支撐每月須穩定宣告的目的。

三、在台新人壽2022年1月宣告利率會議紀錄中，該商品宣告利率調升至3.09％，但依台新人壽宣告利率檢視作業，該商品的區隔資產報酬率2021年8月至11月每月統計結果顯示，報酬率有逐月遞減之現象，恐有無法支撐調升宣告利率之情形，且今年1月宣告會議紀錄中多為同業宣告利率之調查結果或市場利率說明，未就調升後是否對該商品原定利潤產生影響進行分析，有未落實宣告利率評估的情事。

四、該商品所採之脫退率假設仍參考過往「保德信人壽美元利率變動型保險商品」的實際經驗，未將經營策略調整及商品型態差異產生之變更納入考量，有未完整評估商品定價利潤分析各項假設之情事。

保險局指出，由於違規事實明確，依保險法的規定，命貴公司自處分書送達之翌日起停止銷售「台新人壽金豐盛利率變動型美元終身壽險」。

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