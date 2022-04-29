狂買16張保單一家確診領百萬 網揪1問題

本土疫情狂燒，引起民眾擔憂染疫，急忙購入防疫保單，不過確診人數直線上升，產險業者緊急喊停，暫不受理防疫保單。財經網美胡采蘋今（29日）透露，有一家四口狂買16張保單，結果確診直接領了約160萬元，讓網友驚呼賺爛了，但也有人質疑「沒有複保的問題嗎？」

胡采蘋在臉書「Emmy追劇時間」發文，「天老爺啊，剛剛line群有人說他的朋友保了16張防疫保單，昨天確診，總共可領160萬」；她補充，這名朋友是一家四口，總共保了16張保單。

胡采蘋表示，另一名趕在最後一刻加保的朋友，說在5月15日前都不能染疫，只因為保單是在5月16日才生效，還叫其他人離遠一點，笑稱「我覺得他們才是財經網美吧。」

貼文曝光，掀起網友熱烈討論，「真的是超超前部屬了」、「感覺保險公司想哭」、「高手」、「發財了」、「直接賺大錢」、「富貴險中求，厲害」、「卯死了」、「16張是什麼概念」、「賺爛了賺爛了」

但也有網友擔心，「這以後要保險會不會被註記」、「雖得到理賠仍不知是福是禍，覺得還是不要確診比較好」、「真是不可取的心態」；另外，有網友疑惑是否有複保問題，「沒有複保的問題嗎」、「異常投保沒問題嗎」、「記得有幾家有排除重複保的條款」，胡采蘋則回覆「我正在問。」

（中時新聞網 蔡宗倫）

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