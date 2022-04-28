股債巨震 壽險業Q1稅前獲利年減25％

股債市波動劇烈，壽險業淨值跟著下滑。金管會今天公布壽險業截至今年3月底淨值僅剩新台幣2兆1930億元，光首季淨值就蒸發5292億元；壽險業首季稅前獲利1,288億元，也年減25%。

金管會今天公布壽險業稅前獲利和避險概況，壽險業首季稅前僅賺1,288億元，年減25%。雖因美元升值，壽險業匯兌避險壓力大幅減輕，但首季壽險業財務投資淨收益僅3,554億元，較去年同期減少8.6%，以致獲利相比去年同期大幅下滑。

金管會保險局主秘蔡火炎指出，今年首季股市回檔修正，且公債殖利率走升，壽險業實現股債獲利空間受限，首季投資淨收益不比去年同期的3,889億元水準，影響獲利表現。

此外，因債券殖利率走揚，壽險業持有債券部位評價大幅下修，截至今年3月底，壽險業淨值掉至2兆1,930億元，相比去年同期減少2,022億元、減幅8.4%；若單看今年首季變動，壽險業淨值更已大幅蒸發5,292億元。

在匯兌避險表現上，今年首季新台幣兌美元貶值3.4%，在完全不避險之下，壽險業出現兌換利益4,137億元，因此在首季提存準備金高達643億元，累計外匯價格變動準備金餘額提升至1,079億元的新高水位，有利壽險業降低未來匯率波動對獲利的衝擊；在避險之後，壽險業首季匯兌利益達232億元。

金管會也公布產險業首季稅前獲利68億元，年增23.6%。不過隨著本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大幅升溫、產險業者背負百萬張防疫保單理賠壓力，產險主管直言，有推防疫保單的產險公司現在都「壓力山大」，恐現一波增資潮，今年產險業獲利表現應該不會太樂觀。

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