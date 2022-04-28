外幣保單熱賣 金管會要抓異常壽險公司

預期美國聯準會（Fed）將展開大幅升息行動，美元利變保單大熱賣，據保險局28日公布，首季外幣傳統保單新契約保費約新台幣679億元，比去年同期成長30％，外幣投資型保單首季賣逾新台幣421億元，但同比衰退18％，合計外幣保單首季買氣近1,100億元，占所有新契約保費64％，創同期占率新高。

保險局主秘蔡火炎表示，主要是美元利變保單在升息預期下「熱賣」，且壽險公司今年以來拉高宣告利率，亦推升美元利變保單的銷量。

蔡火炎透露，保險局篩選一些「比較異常」的壽險公司，正進行了解其宣告利率是否偏高，將了解二大重點，一是宣告利率與當初保單設計的宣告利率公式是否吻合；二是宣告利率決定因素，與當初保單公式因素是否有偏離。

若調高利率與保單公式不一致，即是違反商品送審規範，蔡火炎表示，將會依保險法罰鍰、停售等都可能，就看各公司情節輕重；至於何時會有檢視結果，蔡火炎表示：「會儘快」。

而今年以來最夯的美元利變壽險，即是躉繳型，年初宣告利率3.08％，再一路拉高到3.11％，4月拉上3.18％，另外也有躉繳但只宣告3％者，投報率亦是相當，每張首季都賣約50～100億元，引起保險局「關注」。

保險局公布，今年首季外幣保單銷量是新台幣1,099.62億元，占所有新契約保費的64.02％，其中傳統型（主要是利變保單）占61.7％，投資型買氣及占率都是衰退，而去年同期外幣保單銷量1,036.77億元，占所有新契約保費60.79％，其中傳統型占50.26％，明顯看出今年外幣傳統型成為主流。

其中又以美元傳統型，即美元利變保單是主流中的主流，因為保單預定利率高、宣告利率亦遠高於新台幣利變保單，所以首季賣出24.1億美元，同比成長30％，同時間美元投資型新契約保費14.55億美元，衰退19％，主要是首季資本市場波動，保戶觀望，亦有壽險公司放緩腳步，先衝外幣傳統型。

首季澳幣投資型保單亦成長14％，但保費僅0.32億澳元（約合新台幣7.3億元），澳幣傳統型僅0.11億澳元，衰退39％；人民幣傳統型季首季僅賣出0.03億人民幣，衰退57％，人民幣投資型亦只有0.62億人民幣，年減55％，都已不是外幣保單主流。

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