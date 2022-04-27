防疫保單大量理賠 產險業恐現增資潮

保單停售效應加上新冠肺炎疫情升溫，產險業恐現增資潮。產險業者透露，由於4月各公司紛紛停售防疫險，反而催生停售效應，新投保加續保件逾200萬張，讓防疫險件數恐破400萬件，由於許多保單對隔離及確診，都理賠一次性保險金，現在確診及隔離人數爆增下，金管會坦言：「確實有財務壓力」。

由於泰國已有保險公司因防疫險理賠爆增，出現財務壓力，甚至可能被吊銷執照，保險局局長施瓊華表示，國內產險公司資本適足率（RBC）普遍都極高，有些甚至在600～700％以上，保險局將緊盯產險公司的財務狀況及RBC，一旦急速下降，就會要求公司增資或提改善計畫。

同時，施瓊華亦強調，保險局年初就已示警產險公司，且將備查保單全數檢視一次，要求產險業設計防疫保單，要有合理費用補償觀念，當時風險已有調降一波，這次是因為疫情急速變化，產險公司來不及反應，出現大量保單投保潮，超出承保量能，且確診及隔離人數亦暴增，才出現理賠及財務壓力。

產險業者表示，先前台灣產物防疫神單狂賣逾19億元，後來是幾乎賠光，連附加費用、作業成本都賠出去，等於是賠錢的保單，但當時病毒株這次Omicorn不同，傳染力及確診、隔離人數都比現在少，所以現在不少產險公司都是「挫勒等」。

據保險局統計到4月25日，防疫險保單承保件數213.5萬件，4月已增近110萬件，產險業者表示，這波停售潮還沒有完全核保完畢，湧入的保單應逾200萬件，若全數承保，累計承保件數應該會破400萬件，裡面熱銷的保單是隔離就賠5千到5萬元不等，確診賠1～8萬元，若400萬張中確診者15％，就是60萬人次，一人只要賠1萬元，就已是60億元，很多產險公司可能會因此賠掉一個以上的資本額。

施瓊華表示，會緊盯這些產險公司的財務指標，必要時就是要求立即增資或改善，許多公司都有金控富爸爸，應該不致於出現太嚴重的問題。