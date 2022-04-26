產險Q1簽單保費 成長逾9％

產險第一季簽單保費561億元，較去年同期成長9.16％，更有11家產險公司成長率達兩位數，在各類產險項目中火險和健康險保費第一季成長最多分別是三成及七成。

產險公司中，季簽單保費成長率逾15％者有富邦產、國泰產、新安東京海上產、兆豐產、南山產及中國信託產；在外商產險中，美商安達、美國國際以及法商科法斯等三家首季簽單保費也較去年同期皆成長二成以上。

產險業者表示，第一季簽單保費成長較多的兩大項目為火險、健康險，火險首季保費67.7億元，淨增加16億元，成長率逾31％；健康險則在防疫保單熱銷下，健康險首季保費14.6億元，較去年同期增加近6億元，成長率69％；任意汽車險保費241億元，淨增加19.2億元，也比去年同期成長8.8％。

另外，運輸險、船舶險等都出現雙位數成長率，使得首季簽單保費共增加逾47億元，成長率來到9.2％。

產險業者統計，產險網路投保第一季也衝出近10億元，再創史上同期最高，其中防疫保單即有4億元，占比多達41％，已超過了汽車險和機車險，更居投保項目之冠。

據統計，第一季網路投保的防疫保單、疫苗險即達73.03萬件，保費為4億元，主要投保件數則是來自於新安東京海上產險，隔離5萬元、確診再理賠5萬元防疫保單，其他泰安產、和泰產以及兆豐險等網路投保防疫保單有些方案隔離理賠較高，分別也有3萬元、4萬元以及2.5萬元等，相對吸引較多民眾投保。