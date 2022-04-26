富邦產發聲明 有條件承保防疫保單續保

針對防疫保單續保爭議，富邦產險26日再次發聲明向原保戶致歉外，為降低有關防疫保單續保爭議，承諾有條件承保防疫保單續保案。

富邦產險說，關於收到5月續保通知單且於4月20日(含)前確獲富邦業務員承諾續保之自動扣款件客戶，該公司也將請業務員協助辦理其續保相關事宜，以履行富邦業務員對於客戶之許諾。

富邦產險表示，在新冠肺炎疫情確診案例大幅攀升的趨勢下，大量的風險需求湧進富邦產險，已超出該公司可承受之風險胃納範圍，基於風險管理政策、維持公司經營安全穩定，同時更須確保該公司對所有保險保戶的履約能力，富邦產險不得不動態調整防疫保單的經營策略與續保政策。

富邦產險進一步表示，4月20日(含)收到公司寄發之續保通知書且該公司已收取保戶之保費者，保險契約確認成立；另考量富邦業務員向保戶招攬保單與履行責任的許諾，也是富邦產險必須扛下的責任，對於4月20日(含)前已交付要保文件及信用卡刷卡單至該公司之5月續保案件亦受理，關於收到5月續保通知單且於4月20日(含)前確獲富邦業務員承諾續保之自動扣款件客戶，該公司亦將請業務員協助辦理其續保相關事宜，以履行富邦業務員對於客戶之許諾。

對於近日防疫險續保風波造成之客戶不便與失望，富邦產險也再次鄭重致上最深的歉意。但考量未來著重於併發重症之治療照護為主，富邦產險也依此重新提供以中、重症者保障為主之「新加倍守護」專案，作為建議民眾轉換投保之參考選擇。

延伸閱讀

疫情升溫 防疫險一周內增加理賠1.3億元

防疫險之亂延燒 保誠急下架 國壽繼續賣

改款勢在必行 壽險防疫險本周內全數停售