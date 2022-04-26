疫情升溫 防疫險一周內增加理賠1.3億元

難怪產險業者要火速停售防疫險保單，且不願續保。保險局26日公布最新統計顯示，4月光到25日，新增防疫險投保件數近110萬件，理賠金額亦是狂飆，4月前三周理賠共增2.52億元，但19到25日的一周內就增加理賠1.36億元，隨著隔離及確診人數遽增，214萬件防疫險保單只要15％理賠，保費就可能「賠光」。

保險局亦統計到25日為止，剩下11家產險公司及4家壽險公司提供防疫險或疫苗險，產險防疫險由18日還有55張銷售中，到25日只剩下12張，疫苗險亦在一周內少了11張，現剩下21張保單，還有5家壽險公司停售一般醫療險保單10張，因為裡面有法定傳染病理賠字眼，恐承保風險加大。

對於富邦產險因火速停售、不再續保4月20日之後到期的保單，衍生諸多爭議，保險局副局長林志憲表示，已要求富邦產先去了解各式爭議情況，目前看到富邦產有先發續保通知，保戶有詢問業務員如信用卡及帳戶自動扣款續保，會不會受影響，業務員向保戶回覆：「不會」，後來富邦產又傳不續保通知等情況，保險局要求富邦產去全盤了解「業務員到底是怎麼跟保戶溝通」，近日要跟保險局及外界說明。

至於旺旺友聯產險出現多張保單的保戶簽名雷同，疑似非保戶親簽部分，旺旺友聯產亦請有疑慮保戶在一定時間內臨櫃重簽保單，即視同完成投保。

在立法院要求下，產險及壽險公司在去年火速設計推出防疫險及疫苗不良反應險等，原本有80多張保單，但因疫情急速變化，加上疫情指揮中心從清零政策轉為與病毒共存，只要隔離或確診就理賠一筆定額保險金的防疫險保單大賣，3月約增30多萬張，4月才三周就爆增110萬件，今年到4月25日為止，已新增213.5萬件防疫險，總收保費16.09億元，但到目前為止已理賠7.64億元，損失率達47.5％，且有很多保戶應都尚未申請理賠。

若確診人數及隔離人數持續增加，16億保費有可能賠光，甚至可能不夠。

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