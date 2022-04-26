防疫險之亂延燒 保誠急下架 國壽繼續賣

防疫保單大火持續延燒到壽險業，保誠人壽26日緊急停售其一年期住院醫療險「醫吉御守」，因為保單明訂只要確診法定傳染病入住負壓隔離病房，即有一次性保險金2萬元，保誠向銷售通路解釋因疫情急遽升高，預期損失率嚴重偏離保單訂價假設及風險可承受範圍，因此決定只賣到26日傍晚5點半。

保誠人壽強調，已投保醫吉御守的保戶，保單到期可依原條件、及當時保誠人壽呈報金管會的費率續保，保單逐年有效，即可保證續保。

但同時間，原訂今日要停售二張防疫險保單的國泰人壽，政策急轉彎「暫不停售」，其溢起安心、逸定安心等保單將繼續銷售，直到新商品接檔為止，國壽表示，經評估目前保單銷售量仍在可承受風險範圍，為避免保戶沒有商品可買，決定暫不停售。

另外，如南山人壽的日溢幸福、富邦人壽的享安打等，都還在評估中，傳出表定停售時間是4月30日。

壽險業者表示，現在停售的其實都不是保險局定義的「防疫險」或「疫苗險」，很多都是一般一年期住院醫療險，因為2020年擴大解釋住院醫療部分亦給付新冠肺炎等法定傳染病，所以後來部分新保單都有法定傳染病給付的字眼，有些則有加倍日額、一次性確診給付。

目前停售的多半是一旦確診新冠肺炎有一次性關懷保險金或慰問金，亦或住院日額加倍給付，壽險業者擔心產險公司紛紛停售防疫險保單後，資金會湧向壽險公司，承保風險恐超出預期。

保誠人壽亦表示，當初保單是以2020年時新冠肺炎發生率去設計的，當時未出現傳染率較強、重症率較低的Omicorn病毒，現在確診人數急增，保單預期損失率超出當初設計時的預期，所以已通知銀行、保經代通路停售，但原本投保此保單的保戶，到期依舊可依原費率續約，不會像產險一樣不保證續保。