改款勢在必行 壽險防疫險本周內全數停售

與疫情共存，燒到保險業。繼產險公司有定額給付的防疫險55張全數停售後，壽險公司針對法定傳染病住院有加倍給付、定額慰問金的保單，亦將在4月底前全數停售或改款，未來應會明確界定，必須重症住院才會理賠，以免衍生投保爭議。

目前已知新光人壽的「活力罩」、台灣人壽的「安心365」、中國人壽的「易保安」等都已在22日及25日暫停受理，國泰人壽的「逸定安心」、「溢起安心」預計26日停售，而南山人壽的「日溢幸福」、富邦人壽的「享安打」也正在檢討中，初步傳出是賣到29日。

壽險業者表示，主要是當初保單特別針對法定傳染病（主要是新冠肺炎），標明住院加倍給付或給付一筆慰問金或關懷金，現在無症狀或輕症居家照護者將大量增加，不必住院，保單當初設計「損失費用填補」的精神已不再，因此必須改款，否則不符壽險保障精神。

由於保險局已協調產險及壽險公會，針對所有防疫險保單的住院理賠金，若確診居家照護者，亦比照日額理賠，保險局長施瓊華25日亦澄清，居家照護比照住院，給付住院日額理賠金，僅限「防疫險」或「疫苗險」，且不包括加護病房加倍給付的部分，亦不包括一般醫療險。

據保險局統計，壽險公司防疫相關的保單共九張，主要都是疫苗險，但其實壽險公司的疫苗險保單多數已停售，目前銷售的防疫險，主要是針對因新冠肺炎住院、重症入住加護病房等，會加倍給付日額，如一天2千元，亦或是有保單再加給50％日額，也有保單是確診給付5千到2萬元不等的慰問金。

壽險業者表示，若依疫情指揮中心預估，未來全台確診人數可能數百萬人，且很多是輕症或無症狀，不用住院，壽險保單條款是要入住醫院，代表病情相對嚴重時，給付日額保險金或慰問金，在疫情及相關政策有變化的情況下，保單勢必要改款，明訂重症住院才能加倍理賠或有慰問金。

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