防疫險被「不續保」?保險局發聲:有瑕疵

疫情大爆炸，產險公司近日不只急下架防疫保單，甚至連原本業務員、保戶都認知會承保的「信用卡自動扣款續保件」，也陸續發通知「不續保」，引發富邦保戶、業務員炸鍋。保險局官員25日指出，目前最多爭議在於「業務員對客戶承諾續保、但保險公司發不續保通知」招攬程序有瑕玼，這部份保險局已發函請富邦產險查明，且「限期妥適處理」。

保險局指出，產險公司賣的商品雖是不保證續保，但對於續保件若要改變承保內容就必須通知客戶、讓客戶選擇。就合約關係來看，保險公司雖然有權改變承保條件，但正常程序是承保範圍有變時，要通知客戶保單內容有變、是否續保。

保險局表示，近日陸續接到民眾陳情，今年3月就收到防疫險續保通知問要不要續保，客戶勾自動續保後，沒想到到了4月防疫政策大轉向，變為「重症求清零」，輕症無症狀的情況下，因為沒有損失保險就不需要補償，保險公司一定要跟著改版保單，所以4月18日下架舊保單、4月19日出了新保單，原本舊保單就不續保，引發爭議。

保險局指出，信用卡「自動續保」雖不是「保證續保」，但是若承保條件變更，就要先通知客戶，客戶對於改變後的內容同意續約的話才能扣款。但目前爭議點在於若業務員已承諾客戶、後又不保，在招攬程序上是有瑕玼，保險局已要求公司要查明程序。

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