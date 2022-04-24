單身要「有錢」 首重擁有完整醫療保障

在今天不斷擴散的單身不婚風潮下，近來戀愛實境節目在各國掀起熱潮，像是南韓國實境節目《單身即地獄》以高顏值、性感肌肉身材加上養眼細膩互動，成功博得觀眾眼球，引發各界網友熱烈討論。不僅是《單身即地獄》，近期熱播電視劇不論是台劇、韓劇、日劇、陸劇，劇情廣泛涉獵有關單身男女的生活、愛情、親情（家庭）及工作等，每每收到不錯的反饋與回應……；看到這裡，相信讀者已看出本文想要闡述的重點：隨著女性意識抬頭、不婚不生的單身人口比例愈來愈多，相關議題也備受矚目，本周小花平台《樂活單身》與讀者一起探討單身男女怎麼保最有利？哪些是重點規劃險種、必不可少？

國內30至34歲男性逾6成未婚、女性近5成未婚

根據主計處109年統計數據顯示，國內30至34歲男性未婚比例高達64.3％，而同齡女性未婚比例近半數達49.7％都未婚；至於35至39歲男性未婚比例則為42.2％，而同齡女性未婚比例也不低、達到29.1％；尤其值得注意的是，由於女性平均壽命較長，加上普遍「男大女小」的婚配組合佔多數，致使喪偶比例女性以11.5％遠高於男性的2.6％。

換句話說，台灣30、40歲的單身男女愈來愈多且單身女性人數遠高於單身男性，也就是不婚族的單身女性以後會愈來愈常見，因此提早一步做退休規劃並替自己做好醫療保障安排，應是迫在眉睫、眼前當務之急：「預先做好準備，以防意外的發生、防患於未然！」

小花平台保險顧問並進一步提醒，年輕女性要好好把握年輕保費還算便宜的時機，在預算可以承受的範圍內，提早做好基礎醫療和意外保障規劃，不被突發的疾病或是意外侵蝕，同時依照個人需求及預算適時調整，以補強「現有」保單的不足、讓保障更加周全。

其中，以醫療保障來說，小花平台保險顧問建議，「同步」考量日額型醫療險和實支實付型醫療險，「只選擇其中任一險種都不太理想」，就保障效期來說，前者大多是繳費特定年期、享有終身保障的終身型保單；後者則是1年1約、保障僅到一定年紀的定期型保單（目前市售保單最多只到75歲或是84歲）。

單身男女聰明組合日額型＋實支實付型醫療險

至於何為理想的投保方式？小花平台保險顧問指出，最好能依照個人預算與保障需求「組合」這2種保單，舉例來說，將保障終身的日額型醫療險作為個人醫療保障的基底，同時搭配以保障定期的實支實付型醫療險擴大保障額度，填補全民健保不給付的自費支出，確保自己在年老時能過上有保障的生活。

另一方面，還有一種情況是，單身男女如果需要兼顧事業與家庭（例如：照顧年老父母）或是有家族病史者，不妨考慮加強醫療和重大傷病險來轉嫁罹患重病的風險，以免一人生病、全家遭殃；同時搭配原先已投保的實支實付型醫療險，打底好基本醫療保障，確保重大手術、住院費用及藥品費用等支出無虞。

最後，針對手頭綽有餘裕的單身男女，小花平台保險顧問建議，可以想得再深層一點，為未來可能有子女預做打算、將子女保障也納入考量，基本上一份完善的保險規劃包含有6個面向：壽險、意外險、住院日額／實支實付型醫療險、重大疾病險及長照險等，切記一定要定期檢視自己的保單，以免一旦不幸發生事故，才發險自己保障不足，「建議選擇可以彈性配置，同時符合預算又有充足保障的商品，讓保障更加完整。」

（文章來源：小花平台）