台幣走弱 美元保單一招兩頭賺

新台幣持續貶值之際，壽險保戶及投資人關心重點卻大不相同。壽險業者表示，新台幣貶值加上美國開始升息，美元利變保單買氣因此受影響，保戶態度呈現觀望。但若新台幣趨貶是大勢所趨，建議保戶可趁目前新台幣價值仍高時，先把美元換好，之後待美元利變保單宣告利率拉高，再投保累積資產。

至於財務投資部分，想要投資壽險股或壽險金控的投資人，雖擔心利率上揚，造成壽險公司手中舊有債券評價減損、淨值下降，但升息中長期可增加壽險公司投資的固定利息收入，並有助降低接軌IFRS17的成本。更重要的是，新台幣兌美元22日收在29.26元，今年以來貶幅達5.67％，導致大型壽險公司出現極大匯兌利益，首季新台幣貶3.37％，六大險公司帳上匯兌利益就近860億元，估計4月也有不少匯兌利益進帳，可貢獻獲利。

市場專家表示，利變壽險前3月新契約保費達1,077億元，較去年同期成長29％以上，是今年最具成長潛力的保單類型，主要就是在升息趨勢下，保戶期待利變壽險未來會反應市場升息的利益，錢放在利變壽險，還是會比存款累積資產速度快一些，且現在熱賣的利變壽險，9成左右都是美元計價，主要是美元利變壽險保單預定利率及宣告利率，都比新台幣利變壽險高0.5～1個百分點以上。

加上新台幣雖貶值，但仍在相對高點，保戶更樂意持有美元，未來兌回新台幣就可利差、匯差兩頭賺。