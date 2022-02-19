超高齡社會 「這年齡層」逾8成有長照保單　

隨著高齡化社會的到來，國發會甚至推估，我國將在2025年進入65歲以上老年人口占比超過20％的超高齡社會，這意味著青壯年人口的負擔將越來越重，也因此有更多人開始積極規劃起自己的老後生活，也購買長照保單，希望能藉此在退休後能有一定的生活品質。

不過，長照與國人的生活息息相關，根據富邦人壽保單健檢系統的數據指出，長照保障比例雖然高達75％，但是，進一步分析其年齡層，發現以45至54歲中壯年群族的投保比例82％最高，也代表這個年齡層的人長照保障相較其他年齡層充足，反映出國人養兒防老的思維已不如過去根深蒂固，面臨屆退階段的他們，更懂得為自己的老後生活多做準備。

長照非老年人專屬課題 提前規劃老後保障不可少

反觀25至34歲、35至44歲及60歲以上的年齡層，對於長照保單的投保比例都不及45至54歲的長照投保比例，也顯見部份民眾對於未來的長照保障仍有忽視情況。

富邦人壽提醒，長期照顧並非老年人才須面對的課題，除了老化，每個人、無論幾歲都可能因為意外或疾病等因素，而有長期照顧的需求，進入長照狀態將是漫長且煎熬的人生挑戰，因此提前規劃長照保障，才能在事故發生時真正轉嫁風險。

富邦人壽總經理陳俊伴指出，疾病年輕化趨勢和意外傷害都是造成年輕失能比例上升的原因，一旦青壯族群進入長照狀態，衝擊所及不只是個人，而是一整個家庭，在結束春節假期迎接開工之際，建議民眾偕同保險業務員，可進行線上零接觸的保單健檢、全盤檢視保障範圍與內容，掌握保障缺口、強化保險防護網。

青壯年規劃長照保單考量經濟缺口 高齡族群從「請看護費用」思考所需保額

長照議題是未來人人都會面臨到的問題，不同年齡層所面臨的風險問題也不同，富邦人壽表示，考量到各個人生階段資金運用的配置不盡相同，因此在規劃長照保單時，還是要考自身能力可負擔的範圍來獲得保障，在保單給付方式的選擇上，則建議能兼顧一次及分期保險金，除確保長照初期的經濟缺口獲得填補，亦可布局10年以上分期給付積極應對長壽風險。

另外，青壯族群可從每月「薪資收入」和「家庭支出」來計算個人長照保障額度，由於該族群可支配所得有限，可優先選擇投保定期型長照險，並隨著經濟餘裕納入終身型長照險。

高齡族群則可從「聘請看護」或「入住長照中心/養護之家」等項目的每月平均費用來計算所需保額，初估這項目每月支出至少2.5萬元，且由於該族群投保年齡較高，必須留意投保年齡、保障年期、繳費年期，並確認豁免保費條款功能，倘若不幸完全失能或符合長期照顧狀態，便可免繳續期應繳之各期保險費，且保障依然有效。

保單健檢從6大項目著手 5大保障類型缺一不可

新的一年初始，民眾也應每年檢視自己與家庭成員的保障內容，富邦人壽指建議，可優先從6大項目著手，包括，保障類型與額度是否充足、保險受益人順位是否異動、保費負擔是否過重、家庭成員是否增減、職業風險等級有無調整、通訊地址是否異動等項目開始檢視。

除此之外，也可利用壽險公司的相關保單健檢系統，分別檢視壽險、醫療、長照、意外與退休5大保障類型，其結果所產出的保障視圖，能完全反映出現階段的保障內容與額度，客戶可進一步依自己的人生階段目標與責任，持續補強保障缺口、強化保險防護網。

（文章來源：今周刊、文：黃健誠）

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