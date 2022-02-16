銀行賣保單 業績33個月新高

銀行賣保單，1月創造「開門紅」。壽險公會統計，1月新契約保費1,074.8億元，其中有623.4億元由銀行通路貢獻，占率達58％，且銀行銷售破600億元，亦是2019年4月之後的33個月新高。

銀行通路創佳績原因有三，一是元月本就有年終等理財話題，且銀行也希望創造開門紅業績；二是大型壽險公司拉高美元利變壽險宣告利率，美元可能因升息而升值，刺激美元利變壽險的銷售，恰巧是銀行通路的強項；三是投資型保單元月雖受資本市場波動影響，但依舊有一定銷量，且外商壽險的投資型保單也創造新紀錄，應是去年底就已蘊釀這波銷量。

所以元月銀行賣近315億元的投資型保單，傳統壽險及利變壽險則有超過285億元，年金險亦近23億元。

元月銀行通路貢獻較大的壽險公司，第一名是法國巴黎人壽的122.27億元的保費，其次是富邦人壽的104.89億元，兩家都是投資型保單在銀行通路大賣；第三則是台灣人壽自銀行通路拿到62.37億元的保費、第四是國泰人壽有62.18億元，第五是中國人壽有61.68億元。

傳統保經代通路1月亦貢獻98.65億元的新契約保費，較去年同期大幅成長41.8％，比銀行成長幅度更大，主要是外商壽險加大在此通路的行銷力度，如安聯人壽自傳統保經代拿到24億元的新契約保費，安達人壽亦有16.87億元，全球人壽在傳統保經代亦拿到16.97億元的保費。

壽險公司業務員1月貢獻新契約保費349.15億元，亦比去年同期微幅成長0.5％，第一大仍是國泰人壽，有103.59億元，第二是南山人壽的64.7億元，第三是富邦人壽的55.1億元，第四是新光人壽的33.66億元，第五則是三商美邦人壽的31.85億元。

1月銷售量最大的保單類型依舊是投資型保單，有531.5億元的新契約保費，其中銀行賣近315億元，占逾59％，壽險公司業務員則銷售近170億元，占近32％，傳統保經代則銷售46.8億元。

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