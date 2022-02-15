防疫險7天暴增逾30萬件 理賠逾1.38億

春節期間民眾趴趴走，目前國內已累計11條不明傳播鏈，15日更新添首例Omicron死亡個案，本土疫情延燒，帶動防疫險買氣近一周激增。金管會保險局副局長張玉煇15日公布最新防疫險數字，截至2022年2月14日止，今年以來防疫險投保件數達73.6萬件，較2月7日新增30.45萬件，而理賠件數更以翻倍速度成長，從580件成長到1,580件、成長率達172％，理賠金額也從原本的5,234萬元翻倍成長到1.38億元。

防疫保單的成與敗與疫情緊張程度習習相關。2021年台產看準時機、搶發第一張防疫神單造成熱銷後，買氣曾隨著疫情趨緩而降溫，但今年在變種病毒攻台後，和泰產險、新安東京海上產險推的隔離賠五萬元的「防疫神單」又再掀一波搶購熱潮。

據金管會保險局統計，截至2022年至2月14日止，國人投保「防疫保單」已上衝73萬6,135件，等於平均一天賣了1.64萬件，短短一周內就吸金1.8億元，讓保費收入衝上5.24億元。

不只新進的保單成長快速，隨著隔離、確診人數增加，防疫保單的理賠也快速飆高。據金管會保險局統計，截至2022年至2月14日止，短短一周防疫險的保單理賠件數已從580件、成長到1,580件，而理賠金額也從原本5千多萬，激增到1.38億元。

所謂「防疫保單」有兩類，一是法定傳染病防疫險，一旦「隔離或確診」保險公司就會理賠；二是疫苗險，針對施打COVID-19疫苗出現不良反應、住院時，保險公司給予醫療保障等理賠。

隨著疫苗施打率的拉高，「疫苗險」投保率也隨之成長。據金管會統計，截至2022年至2月14日止，國人投保「疫苗險」件數達33.67萬件、保費收入達1.39億元，理賠件數為113件、理賠金額為604.7萬元。

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