勞工注意！失業給付符這條件可多拿10%

立法院昨（12/14）三讀通過《就業保險法》第19條之1修正條文，將「無工作收入父母」納入加給失業給付或職業訓練生活津貼的受扶養眷屬範圍，提升失業勞工給付權益。

現行《就業保險法》規定，失業給付及職業訓練生活津貼，依照被保險人離職退保當月起前6個月的平均月投保薪資60%計算發給。如被保險人在請領給付或津貼期間，有扶養無工作收入的配偶、未成年子女或身心障礙子女者，每扶養1人加給10%，最多加計至20%。

勞動部表示，為配合整體婚育觀念及扶養型態改變，本次修法增列「無工作收入之父母」為受扶養眷屬範圍，待修正條文公布施行後，可強化失業勞工家庭經濟生活保障。

就業保險被保險人同時具備下列4大條件，可以請領失業給付：

一、非自願離職。

二、離職退保當日前3年內，保險年資合計滿1年以上。

三、具有工作能力及繼續工作意願。

四、向公立就業服務機構辦理求職登記，14日內仍無法推介就業或安排職業訓練。

失業給付最長發給6個月，但申請人離職辦理就業保險退保時已年滿45歲，或領有社政主管機關核發的身心障礙證明者，最長發給9個月。

有不少民眾誤將失業給付當作勞工保險的給付，以為領取失業給付後勞保年資會歸零，擔心嚴重影響退休後的老年給付請領金額，但勞保局強調，勞工保險與就業保險是兩種不同的社會保險制度，其保費計收與給付內容均各不相同。

也就是說，領取失業給付之後，就業保險年資重新起算，但並不會影響勞保年資，未來被保險人退休時，仍依法享有領取勞保老年給付的權益。

（文章來源：好險網；文／李瑞瑾）

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