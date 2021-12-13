投資型保單熱賣 前11月飆5,260億新高

擋不住保戶投資的熱情，11月投資型保單新契約保費估計有430億元，占當月新契約保費的50％上下，累計前11月投資型保單新契約保費已逾5,260億元，創投資型保單在台推出20年來的全年新高，估計12月就會破5,600億元。



11月壽險新契約保費約850～870億元間，較去年同期成長近17％，今年下半年每月新契約保費都在800億元以上，卻沒有單一月分突破千億元，但因為去年下半年有最低死亡保障門檻的新制上路，除去年7月有停售遞延效應，其餘各月基期較低，因此今年8～11月都比去年同期成長。



即便2021年有新冠肺炎疫情第三級警戒的阻撓，累計前11月新契約保費已達9,521億元左右，同比成長14％以上，12月只要大型壽險公司年底競賽月業績持續拉升，全年新契約保費應可篤定破兆元，比2020年成長一成以上。



由於資本市場持續多頭行情，加上新台幣匯率強勢，2021年投資型保單是業績撐盤要角，尤其是躉繳保費、月月配息率年化5％的類全委投資型保單，甚至有額外配息機制者，保戶想要有月月撥回的現金流量，且只要淨值高於10美元，等於現在撥回的都是賺的，加上許多保戶用美元計價，未來若美元升值，兌換回新台幣，還有匯差可賺。



部分壽險公司因為擔心其投資型保單過度熱賣，集中度太高，所以11月降溫銷量、改衝利變保單，另外大型壽險公司競賽月開始，傳統保單銷量亦被推升，但因為保戶需求旺盛，投資型依舊熱賣，如國泰人壽的投資型保單11月依舊銷售破百億元，另外如法國巴黎人壽、安聯人壽、安達人壽單月都有50～80多億元。



前11月新契約保費排名前十強有三家破千億元，國泰人壽1,857億元排名第一，其中投資型保單占約76％；富邦人壽以1,141億元排第二，投資型占約44％，主要還是傳統型居多；台灣人壽有1,007億元，投資型占近63％；另外如第六名的安聯人壽、第七名的法國巴黎人壽、第八名的安達人壽、第十名的三商美邦人壽，投資型都占89～98％。