年關救命錢！保單紓困貸款 申請整理包

為因應新冠肺炎疫情對國人經濟造成的衝擊，金管會今（2021）年4月間同意壽險業在7至9月開辦優惠利率保單借款，嘉惠國內16萬需要紓困的保戶；考量農曆春節期間，多數國人有短期資金需求，為使經濟弱勢保戶降低負擔，協助保戶獲得必要的經濟援助與關懷，金管會同意壽險公會所提出的「保單借款優惠利率紓困方案」。

壽險公司自明（2022）年起，就優惠利率保單借款實施內容重點如下：

一、開辦期間：每年1月1日至3月31日。

二、申請人資格：符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件的保戶，且須出具相關證明文件。

三、 適用保單：累積有足額保單價值準備金且未經公司排除適用本方案的新臺幣有效保單。

四、借款額度：單一要保人累計金額最高10萬元。

五、貸/還款利率：依借款當時勞動部公告的勞保紓困貸款年利率，貸/還款期間採固定利率3年。

六、其他限制：借款期間逾3年後，將回歸壽險公司就各該保單原訂公告的保單借款利率，各公司可視個別保戶當時經濟狀況彈性調整減碼，且符合本方案各申請條件的保戶尚得再次申辦。

勞保紓困貸款行之有年，每年農曆春節前夕，勞保局都會開放符合資格的勞工申請，申請資格除生活困難需要紓困、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款或曾借貸已繳清貸款本金及利息等條件之外，還有勞保年資的限制（以110年為例年資須滿15年）。

此外，像是已請領老年給付、已領取終身無工作能力的失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金的人都不得申請，對於部分民眾來說其實看得到吃不到，如今又多了一個管道可以紓解民眾年關資金壓力，有需求的民眾可以把握機會申請。

（文章來源：好險網、文：文／李瑞瑾）