保單紓困貸款 每年首季開辦

保單紓困貸款part2來了。金管會7日宣布，有鑑於農曆春節亦是國人短期資金需求旺季，因此同意壽險公司所報方案，在2022年1月1日開始到3月31日止，針對經濟弱勢保戶，再度開辦保單紓困貸款，三年單一借款利率，利率比照年底勞動部將公告的勞保紓困貸款年利率。

保險局副局長張玉煇表示，保單紓困貸款方案將，未來每年1月1日到3月31日都將開放申請，經濟弱勢保戶三年後還是可以用較低的利率「借新還舊」。

金管會指出，為因應新冠肺炎疫情對國人經濟造成衝擊，在2021年4月同意壽險業7月到9月間針對經濟弱勢保戶，開辦三年單一優惠利率1.28％的保單借款，共有逾16萬名保戶，用保單貸得逾142億元的資金。

考量多數民眾在農曆春節期間亦有短期資金需求，為讓經濟弱勢保戶降低負擔，及時獲得必要的經濟援助與關懷，金管會同意壽險公會所報「保單借款優惠利率紓困方案」。

第二度保單紓困貸款，將自2022年1月1日到3月31日開辦；可申請人資格為符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件的保戶，這次與首次保單紓困貸款不同的是，保戶要出具相關證明文件。

保戶可用來借款的保單，是累積有足額保單價值準備金、且未經公司排除適用保單紓困貸款的新台幣有效保單；借款額度是單一要保人在單一壽險公司累計金額最高新台幣10萬元。

貸（還）款利率是依借款當時勞動部公告的勞保紓困貸款年利率，採固定利率三年。借款期間逾三年後，將回歸壽險公司就各該保單原訂公告保單借款利率，各公司可視個別保戶當時經濟狀況彈性調整減碼，且符合保單紓困貸款方案各申請條件的保戶，尚可續行申辦，即可借新還舊。

金管會鼓勵保險業者自主提供相關保戶協助與關懷措施，讓保戶感受到國內保險業的溫暖，善盡環境、社會和企業治理（ESG）的社會責任。

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