中壽數位大躍升2021年度高峰表揚會

中壽數位躍升建構競爭力，110年度高峰表揚會迎向創新未來，數位賦能培育人才，業務員淨增加人數業界第一，成為首選雇主品牌。

疫情紛擾的一年，中國人壽秉持創業家精神及創新領導建構競爭力，利用線上、線下的虛實整合，帶給民眾有別以往的便利投保環境，在110年度高峰表揚會，由中華開發金控總經理暨執行長龐德明、中國人壽董事長譚碩倫及總經理黃淑芬嘉許所有獲得殊榮的業務菁英，持續秉持「以客戶為中心」的信念，提供暖心服務並創造高峰。面對瞬息萬變的市場環境，中壽將持續投入人才培育，聚焦人才育成以壯大組織格局，創造更多優質服務體驗，更採用科技賦能，系統化培育業務部隊，引領實踐企業永續，更將成為亞洲領先的金融企業。

「人才培育」與「數位賦能」一直是中壽近幾年推動業務部隊轉型的核心競爭力，一位新進夥伴加入中壽開始就享有最好的規劃，年初推出的「精英躍進計畫」，不僅是提供業界中相對優渥的財補，同時透過線上、線下的實戰課程培訓演練，協助新人直到晉升中階業務主管、穩定留才；在疫情嚴峻當下，中壽推出遊戲化互動式數位工具「i-遊戲」、「i-探詢」，搭配遠距投保的功能，可以協助業務夥伴「零接觸」的與客戶保持溫度；因而今年1月至10月以來，業務員成長率高達8.5%，是少數正成長的大型保險公司，顯示中國人壽已是新進業務員的首選雇主品牌。隨著國內疫情趨緩，中壽110年度高峰表揚會於知名五星級飯店舉行，突破過往形式以雞尾酒饗宴揭幕，讓與會嘉賓及績優業務人員備感尊榮，彼此交流及分享經驗。

中華開發金控總經理暨執行長龐德明指出，開發金控今年前三季的獲利大幅增長，稅後淨利達新臺幣306.9億元，較去年同期成長249%。這份亮眼成績單，中壽挹注了很大的貢獻，在此感謝與會業務菁英及中壽同仁的努力及付出。金管會已核准開發金控100%取得中壽股權，未來集團將提供更多的資源，全力支持業務通路，持續推動集團ABCDE五大策略包括：Accelerate Digital(數位躍升)、Become Employer of Choice(卓越雇主)、Customer Focus(顧客導向)、Drive Growth(驅動成長)、Execution Excellence(高效執行)，為客戶、員工、社會提供多元的永續金融解決方案，朝向成為亞洲領先金融企業的目標邁進。

譚碩倫董事長致詞時提到，中壽的數位躍升不僅是科技更新，更是策略思維與領導力的展現，尤其壽險是「人」的事業，中壽持續擁抱創新與人才，藉由創業精神與創新能力，打造數位時代下有溫度的優質保險體驗，樹立服務新典範，成為最值得信賴的壽險公司。

黃淑芬總經理表示，疫情帶來衝擊與改變，減少了人與人的接觸交流，但中壽積極推動通路轉型，透過內外部的協同合作，以數位賦能第一線業務部隊，落實推動以客戶為中心的服務，無懼環境挑戰，績效逆勢成長，而這就是金融科技與業務團隊緊密結合所創下的成績。

中壽支持業務部隊快速發展的決心不變，已購置全新高級辦公大樓做為桃竹分公司，設立首座數位化智能訓練中心，並擴大台北地區的訓練中心規模，並於今年12月陸續啟用。此外，中壽獨家開發多項數位工具，例如大數據動物選才模型，幫助新進業務同仁認識自己優勢，也讓主管依此量身打造培育計畫。同時，也開發數位管理輔銷工具i-Agent，以行動化、數字化即時管理同仁的學習應用成果，判斷訓練移轉的強弱，適時給予適當訓練及輔導支持，也期許他們持續透過各項金融科技工具，展現以客戶為中心與值得信賴的精神，挑戰卓越迎向創新未來。