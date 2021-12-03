領千萬保險金少1動作 補稅200萬加罰80萬

領取保險金要注意！國稅局提醒，保單的受益人非要保人時，受益人領取的保險給付應依法申報基本所得額，日前國稅局即查獲一名納稅義務人領得1,655萬元保險金，卻未申報基本所得的案例，被抓包後不僅被要求補稅200萬元，還得多繳80萬元罰鍰。

財政部北區國稅局指出，轄內納稅義務人張君辦理108年度綜合所得稅結算申報，僅依國稅局提供的查調所得資料，申報綜合所得淨額20萬元及一般所得稅額1萬元。

不過，該局查獲納稅義務人、配偶及受扶養親屬，當年度有受領非死亡的保險給付合計1,655萬元（受益人與要保人非屬同一人），加計所得淨額20萬元後，已超過基本所得額免稅門檻670萬元，卻未併同填報個人所得基本稅額申報表。

經國稅局計算，張君基本所得額為1,675萬元【1,655萬元＋20萬元】，基本稅額為201萬元【（1,675萬元-670萬元）×20%】，減除張君已自行繳納的一般所得稅額1萬元，核定張君漏報保險給付，應補稅額200萬元，並依所得基本稅額條例規定，裁處80萬元罰鍰。

財政部北區國稅局說明，所得基本稅額條例自95年1月1日施行，納稅義務人辦理綜合所得稅結算申報時，若同一申報戶有該條例施行後投保的人壽保險及年金保險，且受益人與要保人非屬同一人，受益人領取的保險給付須計入基本所得額申報，但「死亡給付」部分，每一申報戶全年合計金額在3,330萬元以下就不須課稅。

保險給付不在稽徵機關提供納稅義務人查詢的所得資料範圍，因此更容易發生漏報情況。國稅局就特別提醒，民眾如有類似情形漏未申報，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，依法規定自動補報補繳所漏稅款，只須加計利息，免予處罰；但若被檢舉、調查後發現漏報稅款，就會被多加一筆罰款，不可不留意。

保險金是否課稅眉角眾多，許多民眾會因不諳稅務遭國稅局盯上，因此無論在投保前、理賠後，都需要專業人士協助提供稅務協助。最快的方式就是投保前就與業務人員釐清規畫需求，做出最適當的保險安排，並定期檢視保單內容、隨人生進程修改調整，如此一來便能省去後續眾多的麻煩。

（好險網 李瑞瑾）