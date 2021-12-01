富邦壽林福星：台股還是很便宜 可抱股過年

台股又站上17,500點之上，是否還能進場或長抱？具多年投資經驗且協助富邦人壽在投資面運籌帷幄的富邦人壽副董事長林福星，1日對台股是否能續旺到2022年表示：「對台股仍是滿樂觀的」，且「基本我認為還是很便宜」。即仍可審慎選股、適度加碼、抱股過年。



林福星是在參加保發中心舉辦的2022經濟與保險發展論壇，談保險永續金融發展模式，強調壽險資金已開始著重ESG投資，會以負面表列，列出不宜投資的標的，如公司治理不佳者；另外也會設定主題式投資，如綠能環保方面，以資金協助有意改善燃料或碳排者，如投資其股票、債券，若ESG做很好的公司，也會加分，即在投資時會考慮加碼。



壽險可運用資金已近30兆元，有34％是投資國內、66％左右投資海外。林福星稱ESG投資未來會是壽險責任投資的重點。



參與創設富邦媒體科技、即momo購物平台的林福星直言：「企業若不賺錢是種罪惡」，因為雇用這麼多年輕人，若不賺錢，股東將難長期支持，資金勢必斷鏈，若倒閉、裁員，將造成員工中年失業，創造很多社會問題，所以企業一定要效率化經營，照顧到客戶、員工及股東，且要能賺錢才能永續經營，也才能對社會永續貢獻。



富邦人壽目前是壽險業的台股投資王，到今年9月底依市值計算仍有5,537億元的部位，且目前可能更高，帳上股票未實現獲利逾千億元，是目前壽險業中台股投資表現最佳者。



被問到台股是否能續旺到2022年，林福星表示，對台股仍是滿樂觀，基本上認為台股目前仍很便宜。有機會仍可加碼或續抱。



林福星表示，責任投資會檢視高碳排企業，如石化、水泥產業，需要大量用電與熱能，電力可轉到綠能，熱部分需要燃燒不同物質，因此投資前都會去拜訪企業，了解碳排量、改善碳排的計畫，有無打算更新相關設備等。



他指出，例如台泥在轉型上就建置很大量的綠能，讓碳排放量扣抵後可能是負數，若企業在減少碳排量時需要大量資金更新設備，金融業可提供放款或投資。