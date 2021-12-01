進入休戰期 12月六大壽險宣告利率不動

2021年即將過去，壽險保單先進入休戰期。六大壽險公司12月利變保單宣告利率全數不調整，大有明年再戰的氣勢，12月僅三商美邦人壽調高一張二年或六年繳費的美元現售利變壽險，宣告利率升5基本點（1基本點等於0.01百分比），由3.15％拉高到3.2％；元大人壽亦拉高一張二年繳費美元利變壽險宣告利率，由2.85％拉高到2.95％，幅度10基本點。

三商壽同時亦調降新台幣利變年金的宣告利率，降幅5基本點，現售保單由1.1％降到1.05％。

而市場低利率持續，依台灣銀行、合庫銀、第一銀行牌告二年定儲利率計算出來的保單分紅利率，依舊停留在0.81％的史上新低，已連續21個月，續創台灣史上最長低利率期間。

國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣人壽12月宣告利率都維持不動，前四大公司更已連續五個月未調整宣告利率，另外，全球人壽、遠雄人壽12月宣告利率亦不調整。

由於目前壽險公司傾向多銷售美元保單，美元利變壽險理財型主力保單，宣告利率介於2.65~3％之間，若是保障型主力保單則介於2.95~3.3％之間，保單預定利率多為0.75~1.75％，宣告利率與保單預定利率間的差額，再乘上保單價值金就是增額回饋金，也就是保戶可享有的「紅利」。

2021年許多公司都將銷售重心放在投資型保單，主要是壽險公司銷售再多也不用承擔利率保證風險、不用擔心有增資壓力，不用承擔投資風險及或去化資金壓力，還可以賺手續費等，有面子又有裡子，所以利變壽險今年買氣大降，前10月新契約保費僅2,614億元，比去年同期衰退近21％。

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